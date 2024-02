El partido que empataron Envigado y América de Cali 1-1 por la fecha 7 de la Liga BetPlay estuvo marcado por diferentes controversias arbitrales, pero la que más reacciones provocó en redes sociales fue la relacionada con el penal que se pitó en contra del conjunto ‘Escarlata’ y que terminó en gol de la ‘cantera de héroes’.

De hecho, el máximo accionista del América, Tulio Gómez, fue contundente al afirmar que las decisiones de los árbitros perjudicaron a su equipo: “Nos atracaron en Envigado, nos quitaron un penal y nos pitan uno que no fue. Vamos a mandar una carta a la Dimayor para que este árbitro y este VAR no nos vuelvan a pitar”, le dijo a RCN.

Pero para una muestra de la mala actuación de los árbitros en dicho compromiso, hubo una acción de pérdida de tiempo que debió ser castigada por el central y que no recibió ningún tipo de advertencia.

La jugada se dio al minuto 95, muy cerca del final del partido y cuando el América iba a cobrar un tiro de esquina para buscar la victoria. El balón había rebotado en el defensa de Envigado Kevin Tamayo, quien quedó afuera del campo con gestos de dolor.

El arquero de los naranjas, Joan Parra, se acercó a su compañero para estirarle una pierna, sin percatarse de que, al estar afuera de la cancha, América podía ejecutar el cobro sin problema.

Acá, el video de lo sucedido:

Fútbol Colombiano, no lo entenderás pic.twitter.com/nagRqYSEHL

Allí apareció en escena el mediocampista Edison López, quien llegó corriendo a meter a sus compañeros al terreno de juego para evitar la ejecución y quemar unos segundos. Lo más descarado de todo fue que el arquero se desplomó de la nada y simuló sentir calambres.

Tamayo fue ingresado por López a la fuerza y este terminó cayendo al suelo al tropezarse con la espalda del defensor.

Al ver esto, el narrador de Win Sports Tito Puccetti expresó su asombro y rechazó lo ocurrido.

“Quedó afuera, puede cobrar perfectamente América. Ah, pero se tiran… No, no, no. Señores ¿en serio? Les digo en la casa, ¿en serio?”, se preguntó incrédulo por lo que estaba observando.