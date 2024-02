Por: Familia Cardenal

Familia Cardenal: últimas noticias sobre el fútbol colombiano, liga betplay, equipos, tabla de posiciones, hinchas y mucho más. Visitar sitio

Independiente Santa Fe perdió a uno de sus canteranos que pintaba como ‘joya’. En los últimos días se conoció que Darwin Cortés no es más jugador del ‘Cardenal’.

Es un zaguero central de 17 años, que fue figura de la sub-20 y que Pablo Peirano lo pidió para el equipo profesional, hizo la pretemporada de gran manera y en cualquier momento iba a llegar su debut. Sin embargo, de un momento a otro dejó de ir a los entrenamientos.

(Vea también: Por insólito penal, Santa Fe perdió contra Deportivo Pereira faltando un minuto)

Hace unos días el periodista Felipe Sierra confirmó que Darwin Cortés fue retirado sorpresivamente de la institución y que ostenta varias ofertas de otros clubes.

🚨 La joya de #SantaFe, Darwin Cortés (17), quien había estado siendo parte del proceso del equipo profesional, fue retirado sorpresivamente de la institución. El defensa no se está entrenando en el club ❌🔴⚪️ 👀 Hay varios equipos que se han interesado en el jugador pic.twitter.com/YskmoV4IWW — Pipe Sierra (@PSierraR) February 16, 2024

Esto fue una información que confirmó Pablo Peirano en la rueda de prensa posterior al juego ante Deportivo Pereira: “Lo de Darwin Cortés no tengo información del porqué no está en el club. Un día vino y luego no fue a entrenar más. Es una pregunta que no es para mí”.

Lee También

Así las cosas, esto es una noticia que sorprende al mundo ‘Cardenal’, pues hace unos días se conoció que Julián Clavijo, otro canterano que entrenaba con la profesional, tiene los derechos deportivos en su poder. Hasta el momento Independiente Santa Fe no ha confirmado las razones de estas salidas.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.