El fútbol colombiano no da respiro y este sábado 17 de febrero continuó la séptima fecha con la disputa de dos partidos. El primero de ellos dejó un emocionante empate 2-2 entre Independiente Medellín y Fortaleza en el estadio Atanasio Girardot.

Los dos goles del conjunto bogotano fueron anotados por el delantero Roger Murillo al minuto 12 y al 34. Por el ‘Poderoso’, los anotadores fueron Yairo Moreno (al minuto 64) y Jaime Peralta (al 68).

A segunda hora, y en un duelo entre dos equipos del grupo de los 8 primeros, Deportivo Pereira derrotó 1-0 ante Independiente Santa Fe. El gol del ‘Matecaña’ fue anotado por Yesus Cabrera por la vía del penal.

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Así quedó la clasificación con los nuevos partidos disputados de la fecha 7:

Pos. Equipo Puntos Gol Dif. PJ 1 Deportes Tolima 13 7 6 2 Junior 13 6 6 3 Deportivo Pereira 13 3 7 4 Deportivo Cali 11 5 7 5 Millonarios 11 4 7 6 Fortaleza 11 1 7 7 Águilas Doradas 11 -1 7 8 Santa Fe 10 1 7 9 Once Caldas 9 1 6 10 Bucaramanga 9 0 6 11 La Equidad 8 1 6 12 Atlético Nacional 8 0 7 13 Envigado 8 0 6 14 Jaguares 8 -1 6 15 América de Cali 7 1 6 16 Medellín 7 -9 6 17 Alianza FC 5 -3 6 18 Boyacá Chicó 4 -5 6 19 Deportivo Pasto 4 -6 6 20 Patriotas 2 -5 6

Cómo se jugará el resto de la fecha 7 de la Liga BetPlay

Este domingo 18 de febrero están programados 4 compromisos: La Equidad vs. Patriotas (2:00 p. m.), Envigado vs. América (4:00 p. m.), Jaguares vs. Once Caldas (6:10 p. m.) y Junior vs. Tolima (8:20 a. m.).

Por último, el lunes 19 se jugarán los últimos dos duelos de la fecha 7, los cuales son Boyacá Chicó vs. Alianza Petrolera (4:00 p. m.) y Bucaramanga vs. Pasto (8:20 p. m.).

