Mucho se ha hablado sobre la incómoda situación que tuvo que vivir Jhon Bodmer luego de que Nacional cayera ante Deportivo Cali en Palmaseca. Las imágenes del hincha que se infiltró a la rueda de prensa provocaron indignación en varios seguidores del fútbol colombiano.

Por otro lado, muchos hinchas de Nacional se sintieron identificados con el sentir de Arenas y lo tacharon de ‘héroe’ en redes sociales, al asegurar que expresó lo que varios sienten actualmente.

Sobre la manera en la que entró el hombre hasta la sala de prensa poco se sabe. El Deportivo Cali aseguró en su comunicado que había agredido a una mujer del personal de logística para poder ingresar a dicho recinto.

📄 [Comunicado] Sobre los hechos ocurridos durante la rueda de prensa del Club Atlético Nacional. pic.twitter.com/jk7R1sX8Ee — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) February 17, 2024

Qué dijo el hincha que insultó a Jhon Bodmer

En medio de la controversia, el joven decidió dar la cara y hablar sobre lo sucedido. Primero aclaró que no agredió a nadie para poder llegar hasta la sala de prensa.

“Quiero aclarar que el comunicado del Cali es totalmente falso. Yo en ningún momento agredí a alguna persona y menos a una mujer. Pueden revisar la cámaras, la verdad absoluta está en las cámaras”, arrancó diciendo el seguidor verde.

Posteriormente, se refirió a lo sucedido en la rueda de prensa, en donde insultó al técnico Jhon Bodmer y Carolina Ardila. Sebastián Arenas pidió disculpas por sus palabras, pero aclaró que lo que dijo es el sentir de toda una hinchada, que, según él, le mostró su apoyo.

“Fue producto de la ira, algo que uno lleva guardado de hace mucho tiempo. No fueron las palabras más correctas, pero se tenía que decir, es lo que sentimos toda la hinchada con el mal manejo que le están haciendo a Nacional, no aguantamos más. Todas las personas me han hecho saber que hablé por todos”, afirmó el hincha.

