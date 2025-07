Este lunes 7 de julio se disputó la tercera fracción de la segunda gran vuelta de la temporada. Pese a que parecía ser una etapa tranquila, esta se vio marcada por una serie de caídas que afectaron a varios corredores, entre ellos Jasper Philipsen.

La jornada se llevó a cabo entre las localidades de Valenciennes y Dunkerque y contó con un recorrido de 208 kilómetros. El perfil fue mayormente llano, por lo que los equipos de los velocistas fueron los que comandaron el pelotón a lo largo del día.

El incidente en el que Philipsen se vio involucrado se presentó en el kilómetro 59, en el marco del ‘sprint’ intermedio. El belga, quien estaba bien posicionado en el pelotón, fue tocado por el francés Bryan Coquard en un movimiento brusco. Este contacto lo desestabilizó y provocó que chocara fuertemente contra el asfalto.

El ganador del día fue el ciclista Tim Merlier (Soudal-QuickStep), quien se impuso en el embalaje a Jhonatan Milan y a Phil Bauhaus; tuvieron que recurrir al ‘foto finish’.

