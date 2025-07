En medio del luto internacional en el deporte por la muerte del futbolista Diogo Jota en un accidente de tránsito, hubo un momento impresionante durante la jornada del lunes 7 de julio en el ciclismo mundial.

La etapa 3 del Tour de Francia va desde Valenciennes hasta Dunkerque y se trata de una etapa plana de 178,3 kilómetros, con un desnivel total de apenas 800 metros, lo que la convierte en la etapa más llana de esta edición.

Sin embargo, a pesar de que no parecía tener ninguna clase de peligro, hubo una escena aterradora porque la jornada estuvo marcada por la fuerte caída del ciclista belga Jasper Philipsen.

Very hard crash and Tour de France over for the green jersey man Jasper Philipsen… dream that turned into a nightmare 😔 #TDF2025 pic.twitter.com/323aIDvIcw

— Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) July 7, 2025