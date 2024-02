Por: EL RINCÓN DEL VINOTINTO

Pese a los resultados que lo han acompañado en las primeras seis fechas de la Liga BetPlay 1 2024, porque ha cosechado 13 puntos de 18 posibles y se ubica en el primer lugar del tablero de posiciones, hay una inconformidad que se cansó de tener —entre pecho y espalda— el técnico del Deportes Tolima, David González, y todo por culpa de la Dimayor.

El entrenador, en relación con el cotejo que disputará el domingo 18 de febrero (8:20 p. m.) frente a Junior como visitante, por la séptima jornada, en el que justamente disputará la posibilidad de irse en solitario en la cima del tablero, González no dudó en lanzar un duro mensaje a la División Mayor. Y todo por la organización de las fechas del campeonato, con tiempos dispares de descanso entre los clubes.

González no dudó en poner como ejemplo a su equipo y al rival, porque mientras que tendrá que disputar con el ‘Vinotinto y Oro’ un nuevo encuentro, casi tres días (72 horas) después de la victoria obtenida el jueves 15 de febrero en casa (2-0) frente a Jaguares, su adversario ha gozado de toda una semana de descanso: pues no actúa desde el domingo 11 de febrero, en la derrota (2-0) ante Fortaleza.

David González expresó molestia con Dimayor y Junior

“Cabe decir que es un calendario que a veces el diseño no se entiende. Nosotros vamos en tres días a jugar en Barranquilla contra un equipo que va a tener una semana entera de descanso. Es como cuando uno empieza a armar algo que compra en un supermercado y normalmente uno va llegando a la última parte y resulta que la primera le quedó mal armada”, dijo un reflexivo González en rueda de prensa.

“¿Y qué le toca hacer? Devolverse y volver a empezar a armar. Aquí no lo hacemos así”, agregó el orientador, incómodo con esta diferencia, en la que alegó no es que esté señalando en particular al actual campeón del certamen, que además lo privó de estar en la gran final de 2023-2, sino a todo en torneo en general. Porque así como ahora les corresponde el desgaste, serán después los que lleguen con descanso.

David González, del Tolima, reafirmó su molestia con Dimayor por el calendario

Un día después de haber emitido dichas declaraciones, en la conferencia posterior al triunfo frente a los ‘felinos’, González se reafirmó en su queja. Y aunque reconoció en su momento que la televisión juega un papel clave en la confección de la programación, insistió en diálogo con el programa Blog Deportivo de Blu Radio que se establezcan parámetros más claros para competir todos en las mismas condiciones.

“No es nada para generar suspicacias de que a unos equipos los favorezcan más que otros, porque a Junior también le han tocado unos partidos cada tres días contra un equipo descansado. Ese es el problema, que el calendario no está diseñado de una manera uniforme”, expresó el timonel en este espacio de comunicación, en el que remarcó la diferencia entre uno y otro onceno en cuanto a la recuperación.

“Me parece que no es justo ni para un lado ni para el otro, entiendo que todo es por temas de televisión, pero podríamos tratar de buscar soluciones, que monten cuatro o cinco señales al tiempo y los hinchas vean a su equipo en un canal distinto”, dijo el orientador: que se atrevió a proponer transmisiones simultáneas en pro de que exista el mismo periodo entre juegos para los 20 clubes en competencia.

Si se hace la comparación, desde que inició el torneo, el 20 de enero con la derrota (1-2) frente a Fortaleza en casa, Tolima completará su séptimo duelo en 29 días; lo que da un promedio de un choque cada 4,14 días. Aunque Junior, en su caso, llegará a su noveno cotejo en solo 31 días, para un ajustado promedio de un compromiso casa 3,44 días, por lo que tendría más argumentos para quejarse por el mismo motivo.

Sin mayor tiempo de recuperación, pero menos choques que su rival en lo que va del año, el ‘Vinotinto’ tendrá que salir por un claro objetivo: el de ganar en el Metropolitano y sumar un botín más en lo que va del 2024, que le permita acercarse a la clasificación anticipada a los cuadrangulares semifinales, en los que está llamado a dar la pelea. Justamente ante la ‘Bestia negra’, que lo sacó del camino hacia el título.

