Con gol del atacante Jhord Garces al minuto 10, Envigado consiguió su segundo triunfo en la actual Liga BetPlay al derrotar 0-1 al Deportivo Pasto y llegó a 8 puntos en la tabla.

Por su parte, el conjunto nariñense se quedó con 4 unidades en la casilla 18 al lograr solo una victoria, un empate y cuatro derrotas.

En la próxima fecha Envigado recibirá al América de Cali, mientras que el Deportivo Pasto visitará al Bucaramanga.

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Así quedó la clasificación con los cuatro partidos de la fecha 6 que se han disputado:

Pos. Equipo Puntos Gol Dif. PJ 1 Junior 13 6 6 2 Millonarios 11 5 6 3 Deportes Tolima 10 5 5 4 Deportivo Pereira 10 2 6 5 Fortaleza 10 1 6 6 Deportivo Cali 8 5 5 7 Atlético Nacional 8 1 6 8 Jaguares 8 1 5 9 Envigado 8 -1 6 10 Bucaramanga 8 0 5 11 Santa Fe 7 1 5 12 Equidad 7 1 5 13 Águilas Doradas 7 -2 5 14 Medellín 7 -6 5 15 América de Cali 6 1 5 16 Once Caldas 6 0 5 17 Alianza FC 5 -3 6 18 Deportivo Pasto 4 -6 6 19 Patriotas 2 -4 5 20 Boyacá Chicó 1 -8 5

Qué partidos faltan de la fecha 6 de la Liga BetPlay

La jornada 6 continuará este martes con la disputa de dos compromisos: Águilas Doradas vs. La Equidad (a las 6:10 p. m.) y Santa Fe vs. Deportivo Cali (a las 8:20 p. m.).

El miércoles se jugarán otros dos partidos (Once Caldas vs. Patriotas a las 6:10 p.m. y Boyacá Chicó vs. Medellín a las 8:20 p. m.), mientras que el jueves se concluirá la jornada con los últimos dos juegos (Tolima vs. Jaguares a las 6:10 p. m. y América vs. Bucaramanga a las 8:20 p. m.).

