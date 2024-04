El clásico vallecaucano entre Deportivo Cali y América de Cali (1-1), que se disputó en la noche de este viernes, se vio manchado por desmanes en la tribuna durante el entretiempo, provocando que el partido tardara cerca de una hora en reanudarse.

La pálida imagen que dejaron los supuestos “hinchas” en lo que aparataba ser un espectáculo, causó la reacción de críticos y aficionados, quienes rechazaron con vehemencia lo ocurrido en el estadio ya que no es la primera que este tipo de situaciones ocurren en el fútbol colombiano.

Justamente, uno de las personalidades que se pronunció fue el periodista Carlos Antonio Vélez, quien explotó ante los hechos de violencia, criticando la falta de mano dura por parte de las autoridades encargadas, teniendo en cuenta los petardos que se ingresaron y las peleas entre hinchas en las graderías.

“Lo del clásico anoche en Cali es una prueba más de que aquí pasa de todo y no pasa nada. Triste ver como un puñado de mal vivientes, sin ninguna oposición, violan los derechos de los demás. No hay autoridad, no hay dique, no hay freno, no hay castigo y nos arrasan“, escribió.

Y agregó: “Entran petardos, agreden a la Policía, impiden el desarrollo del espectáculo y hay que pedirles permiso para hacer lo normal, que es jugar un partido de fútbol cuando ni los equipos ni la competencia les pertenece”.

De hecho, Vélez continuó con la arremetida y calificó lo sucedido en el Cali-América como consecuencia del “desgobierno” y la “anarquía” en la que, según él, actualmente se vive.

“La burocracia, la impunidad, la corrupción, el desgobierno, la anarquía y los de mal vientre parece que ganaron el partido’ por goleada. Qué tristeza”, concluyó.

Lo del clásico anoche en Cali es una prueba más q aquí pasa de todo y no pasa nada. Triste ver como un puñado de mal vivientes, sin ninguna oposición, violan los derechos de los demás. No hay autoridad, no hay dique, no hay freno, no hay castigo y nos arrasan. Entran petardos,… — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) April 13, 2024

