América de Cali comenzó arriba en el marcador con anotación de cabeza de Nilson Castrillón luego de un tiro de esquina ejecutado por Edwin Cardona en el segundo minuto de adición del primer tiempo.

Posteriormente, después de una hora de para, se logró darle inicio al periodo complementario, ya que incidentes en de la barra brava del Deportivo Cali alteraron el orden adentro del recinto.

Fue así como la Policía tuvo que intervenir y garantizar el orden para que a pelota volviera a rodar.

Y en esa reanudación los escarlatas estuvieron a punto de liquidar el clásico con disparo contra el palo de Cristian Barrios.

Pero los ‘azucareros’ no bajaron los brazos y consiguieron la iguadlad en el minuto 78 con remate desde afuera del área del recién ingresado Fabián Castillo.

🟢⚽👹 ¡Cali y América se jugaron con todo el Clásico del Valle! ¡Vuelve a ver los dos golazos de este choque de grandes del FPC! 🟢⚽👹#LALIGAxWIN pic.twitter.com/NWwRvB8Dfv — Win Sports (@WinSportsTV) April 13, 2024

Con esta paridad y mientras se disputa el resto de encuentros, América se ubicó octavo en la Liga Betplay con 23 puntos, mientras que el Cali quedó en la casilla 15 con 16 unidades.

Ahora, en la próxima jornada, Cali deberá visitar a Jaguares de Córdoba en duelo clave por el descenso, en tanto que América tendrá que recibir al Deportivo Pasto.

Partidos de la fecha 16 de la Liga Betplay

Viernes 12 de abril

Tolima 2-1 Águilas

Cali 1-1 América

Sábado 13 de abril

2:00 p. m. – Fortaleza vs. Once Caldas

4:10 p. m. – Santa Fe vs. Nacional

6:10 p. m. – Junior vs. Envigado

8:30 p. m. – Pereira vs. Jaguares

Domingo 14 de abril

2:00 p. m. – Chicó vs. Patriotas

4:10 p.m. – Medellín vs. Bucaramanga

6:20 p. m. – Pasto vs. Millonarios

8:30 p m. – Aliaza FC vs. Equidad

Posiciones de la Liga Betplay luego del clásico Cali vs. América

Así quedó la tabla:

1 . Bucaramanga: 32 puntos

2. Tolima: 32

3. Once Caldas: 28

4. Santa Fe: 27

5. Pereira: 27

6. Equiadd: 26

7. Junior: 23

8. América: 23

9. Millonarios: 19

10. Nacional: 19

11. Fortaleza: 19

12. Medellín: 19

13. Águilas: 18

14. Jaguares: 17

15. Cali: 16

16. Envigado: 15

17. Pasto: 15

18. Chico: 15

19. Alianza: 13

20. Patriotas: 12

Así quedó el Cali en la tabla del descenso de la Liga Betplay

Tabla del descenso tras los partidos de este viernes. pic.twitter.com/UJYIXvaGJn — José Orlando Ascencio (@josasc) April 13, 2024

