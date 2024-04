En diálogo con la emisora Tropicana, Javier Fernández aclaró de qué equipo es hincha, a raíz de los comentarios que han surgido por parte de los aficionados del fútbol colombiano, quienes lo vinculan con América de Cali.

(Vea también: Qué ganan los jugadores que van a Selección Colombia; no les pagan solo por ser convocados)

Para sorpresa de muchos, el ‘Cantante del gol’ negó ser hincha del conjunto ‘Escarlata’ y confesó que su club es el Deportivo Cali, argumentando que desde muy pequeño sus hermanos lo llevaban al estadio para ver al ‘Azucarero’.

“Yo soy hincha del Cali. La primera vez que lo vi fue en los años 70. Mis hermanos mayores eran hinchas del Cali, me llevaban y me encariñé con el equipo”, dijo.

No obstante, Fernández Franco manifestó que no se considera un hincha como tal, ya que el verdadero fanático compra la boleta, llora por el equipo, carga la bandera, y él no hace eso.

“El hincha es aquel que compra la boleta, que es aficionado, que llora… Yo no hago eso, no compro boleta porque entro gratis a los estadios para poder trabajar, no llevo una bandera, no voy a gritar. Soy simpatizante del Cali. Del equipo de que sí soy hincha es de la Selección Colombia“, precisó.

Lee También

Cuál es la relación entre el ‘Cantante del gol’ y América de Cali

Con la duda resulta, en el medio citado, el ‘Cantante del gol’ explicó por qué muchos aficionados del FPC lo relacionan con América de Cali.

Tal y como detalló el narrador, el vínculo nació hace varios años cuando fue el vicepresidente de la institución, luego de que el entonces presidente Oreste Sangiovanni le pidiera trabajar con él para sacar al equipo de la segunda división.

“Yo no soy hincha del América. Yo fui vicepresidente del América en un momento muy difícil, cuando el equipo iba a desaparecer y lo toma Oreste Sangiovanni, que fue mi compañero de estudio, de modelaje, desde los 14 años, y me dice que me necesita porque la Embajada de EE. UU. quería que tuviera caras conocidas para buscar la salida de la lista Clinton”, indicó.

Y añadió: “Yo le dije que sí, que me metía ahí porque además veía cómo sufría la hinchada del América estando en la B. Si se demoran dos días, desaparece el América, quien revive y lo pone donde está es Oreste Sangiovanni, puso casi 16.000 millones de pesos”.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.