El partido que jugaron este domingo Atlético Nacional y América por la tercera fecha de los cuadrangulares no dejó mucho por destacar, más allá de la victoria del cuadro ‘verdolaga’ por 1-0. Sin embargo, el juego sirvió para que quedara en evidecia un cruce de indirectas entre los dos relatores más importantes de Win Sports: Javier Fernández, el ‘cantante del gol’, y Eduardo Luis.

Quien puso la primera piedra para el tenso intercambio de mensajes fue el comentarista de la transmisión del partido entre verdes y rojos, Campo Elías Terán, quien se irá del canal deportivo porque se dejó seducir por la política y aceptó un puesto en la Alcaldía de Cartagena.

Durante el juego, Terán le dijo a Fernández: “Se me olvidó en la presentación, le pido excusas, Javier… ‘El narrador oficial de la Selección Colombia'”. Con ese comentario, Campo Elías hizo referencia al Colombia vs. Brasil en el que Eduardo Luis tuvo que reemplazar al ‘cantante’, ya que este último tuvo complicaciones de salud que le impidieron relatar el partido en el Canal RCN.

Al escuchar lo que dijo su compañero de transmisión, Fernández acotó: “No, no se preocupe. No pasa nada. Eso lo sabe la gente…”. Pero eso no fue todo, porque acto seguido se metió en la conversación Faryd Mondragón, quien concluyó: “Campo, Javi… eso se sabe, eso se sabe…”.

Los comentarios de Fernández, Terán y Mondragón fueron entendidos por los televidentes del partido como una clara afrenta contra Eduardo Luis. Así lo expresaron varias personas en las redes sociales, que se mostraron sorprendidas por el ataque al popular ‘Toxi’.

Sin embargo, el propio Eduardo Luis se pronunció al respecto minutos después y, de esa manera, dejó claro que también entendió el mensaje que le dejaron desde la transmisión del Nacional vs. América. El relator acudió a su cuenta de Twitter para publicar otra indirecta.

“La vida me ha enseñado a no dar nada por sentado. Todo puede cambiar amigos…sólo debemos estar listos… Abrazo mi genteeeeee…”, escribió el narrador.

La vida me ha enseñado a NO DAR NADA POR SENTADO.

Todo puede cambiar amigos…sólo debemos estar listos…

Abrazo mi genteeeeee… — Eduardo Luis López T (@EduardoLuisFut) November 27, 2023

Ese tuit del paisa fue ampliamente celebrado por sus seguidores, quienes le pidieron que no se quedara callado ante lo que dijeron sus compañeros en Win Sports.

A continuación, el resumen del tenso intercambio de mensajed que protagonizaron los periodistas deportivos:

¿Mensaje para Eduardo Luis? Nota: Si no le gusta la pregunta, que busca la interacción de la gente, pues de malas. pic.twitter.com/VCcFrPeKd5 — Paolo Arenas (@PaoloArenas) November 27, 2023

