En Colombia hay varios narradores que son muy reconocidos, como el caso de Javier Fernández, mejor conocido como ‘El cantante del gol’, Tito Pucetti, Tato Sanint, Jorge Eliécer Torres, William Vinasco y muchos más.

Sin embargo, desde hace no tantos años apareció Eduardo Luis, narrador de Win Sports, quien se ha hecho muy popular por su característica forma de narrar goles, los comentarios divertidos que suelta en las transmisiones y hasta por las polémicas que crea a través de sus comentarios en las redes sociales.

Aunque a muchos no les gusta como narra o incluso hasta su forma de ser, el periodista ha aprovechado esa popularidad para abrir otros negocios que le permiten tener una mayor comodidad económica.

Qué otros negocios tiene Eduardo Luis

Muchas personas creían que con salir en televisión, narrar partidos y dirigir el programa ‘Saque largo’ era suficiente, pero el comunicador le dijo a Pulzo que como es tan inquieto, decidió abrir nuevos negocios para que las personas se conecten más con él y así él también pueda aprovechar mejor su marca personal.

Además de su trabajo de planta con el canal Win Sports, Eduardo Luis también tiene un restaurante, que el define como ‘sports bar’, llamado Pidan domicilio, en el cual vende hamburguesas y todo tipo de comidas rápidas.

“A mí desde siempre me ha gustado la cocina. De hecho, desde que estaba en bachillerato hacía y vendía hamburguesas y con eso era que me pagaba los pasajes para ir al colegio. Ahora, como es mi gran pasión, yo mismo soy el que creo la carta, la diseño toda y vengo y pruebo los productos para ver si están de la mejor calidad”, dijo el periodista.

Además, pese a que ya tiene su propio programa de opinión y un canal de YouTube en el que sube lo que piensa de los compromisos, también abrió una emisora digital en la que pone música, especialmente salsa y reggaetón, pero también tiene un programa deportivo al medio día con jóvenes que se están abriendo su camino en el periodismo.

“Yo antes era director de las emisoras en RCN, así que siempre he estado empapado de este mundo. Me encanta y aunque consume tiempo, la verdad esto me hace muy feliz y al final para eso fue que yo vine al mundo“, concluyó el narrador.

