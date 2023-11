La remontada de Colombia sobre Brasil (2-1) en el Metropolitano es materia de debate en los programas deportivos del país, ya que la ‘Tricolor’ venció por primera vez a la ‘Verdeamarela’ en las Eliminatorias Sudamericanas.

Justamente, este viernes, en ‘Saque largo’, de Win Sports, ocurrió un ‘chasco’ que tuvo como protagonista a Eduardo Luis, director del programa, quien horas atrás fue tendencia por soltar una grosería durante la narración de uno de los goles de Luis Díaz.

Y es que el periodista, entre chiste y chanza, le recordó a Julián Céspedes, panelista del programa, que él es quien conduce el espacio televisivo, luego de que le diera la palabra y armara un ‘show’ por la victoria de Colombia.

Cabe destacar que el particular momento estuvo marcado por el tono de voz elevado que usó Céspedes para dar su argumento, teniendo en cuenta que no había intervenido y ya había avanzado el programa.

“Estoy feliz y no le quiero quitar una coma a la victoria de la Selección. Si había que sacar el carro de Bomberos, era ayer. Fue tan importante como aquel 5-0 [de Colombia a Argentina], no le ganamos a una grande del continente, le ganamos a un grande del mundo. No merece una sola crítica de la Selección“, dijo.

Y añadió: “Ahora sí vayan con la pausa, con las menciones, enseguida me les meto”.

Ante ello, Eduardo Luis le puso el pecho al dardo que le envió su colega y le contestó que es él es quien manda, a tal punto que le mandó a cerrar el micrófono a manera de broma.

“Quiero recordarle a Julián Céspedes que el director de este programa soy yo, cierren [los micrófonos] a Céspedes… Voy a pensar si le volvemos a abrir, que muy pacientemente esperó, pero se le zafó la cadena cuando estuvo al aire”, preciso.

Vea acá la opinión de Céspedes en el programa ‘Saque largo’, de Win Sports:

🔥⚽”Ayer el partido es tan importante, como el día del 5 a 0, le ganamos a un grande del mundo” @JulianMCespedes#SaqueLargoWIN pic.twitter.com/ZHeowLztHi — Saque Largo Win (@SaqueLargoWin) November 17, 2023

