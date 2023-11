En la noche de este jueves, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, la Selección Colombia de fútbol hizo historia luego de ganarle a Brasil por primera vez en Eliminatorias.

El equipo de Néstor Lorenzo arrancó dormido y por eso Brasil pudo anotar muy rápido, pero luego el argentino corrigió para el segundo tiempo, hizo cambios en su nómina y en el esquema táctico, empujó al equipo visitante hacia su área y ahí fue que pudo darle vuelta al marcador de la mano de Luis Díaz.

Sin embargo, para muchas personas este equipo no está jugando bien, aunque sacó este histórico resultado, pues casi siempre sufre en los primeros tiempos y la idea de juego no es tan clara.

De hecho, uno de los mayores críticos de Néstor Lorenzo, al menos en lo que va de las Eliminatorias, es el periodista de Win Sports Carlos Antonio Vélez, quien en esta oportunidad también le tiró a Lorenzo tanto por los jugadores convocados como por su planteamiento de juego.

En el programa ‘Planeta fútbol’, del canal deportivo, Vélez analizó: “Para mí, Lorenzo no ha encontrado el equipo todavía. No lo tiene, no tiene claro dónde poner a James, a Borré o al mismo Castaño. Tenemos un solo lateral derecho que es Muñoz, pero sí trajo a Yerry Mina y lo mandó a la tribuna. ¿Alguien me puede explicar eso?”.

“Estos triunfos maquillan una realidad. Aquí la gesta de ‘Lucho’ hoy maquilla la realidad de que estábamos enredados con el peor Brasil de los últimos 15 años. Yo dije equivocadamente, lo admito, que este era el peor Brasil después del de 2014. Mentí, era mejor ese equipo que este”, concluyó.

Y es que para nadie es un secreto que el equipo de Néstor Lorenzo casi siempre sufre en el primer tiempo y, aunque en el segundo suele mejorar considerablemente, cuando comienza perdiendo el remontar se vuelve complicado y en partidos con mayor dificultad o que sean de eliminación directa, como en Mundial o en Copa América, esta situación puede influir.

Cómo va Colombia en las Eliminatorias

Lo cierto es que gracias a esta victoria, Colombia respiró nuevamente en la tabla de posiciones, pues con sus dos triunfos que ha conseguido hasta ahora (Venezuela y Brasil) y los tres empates que sumó en las fechas pasadas, el conjunto ‘cafetero’ se ubica en la tercera posición con nueve puntos, siendo superado únicamente por Argentina y Uruguay.

