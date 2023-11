Atlético Nacional ha tenido un 2023 bastante curioso, ya que muchos aseguran que está en crisis, pero en medio de esos supuestos problemas igual llegó a la final de la Liga BetPlay 2023-1 y está en la fase decisiva de la Copa Colombia.

Sin embargo, la molestia de los hinchas ha sido por las labores de las directivas, el mal estilo de juego del equipo en muchos compromisos y los resultados contra clubes tales como Millonarios, América y Medellín, ya que con los tres ha perdido durante el año.

Este jueves, a las 8 de la noche, tiene la oportunidad de redimirse, ya que el conjunto ‘verdeolaga’ disputará la final de la Copa Colombia contra Millonarios y tiene todas las chances a su favor, teniendo en cuenta que en Bogotá sacó un valioso empate y el juego de vuelta es en su casa y con su hinchada, variables que pesan positivamente en un partido decisivo.

Para muchos, Millonarios es el favorito para ganar el partido y el torneo, debido a sus últimos marcadores, el rendimiento del equipo y el proceso que se lleva, pero Nacional, por su parte, ha recuperado a jugadores valiosos y esta es la última oportunidad que tiene para salvar el año, ya que en Liga marcha en la última posición de su grupo y va a ser muy difícil que remonte.

Según le dijo Eduardo Luis a Pulzo, narrador de Win Sports, Nacional tiene la obligación de ganar el partido: “Millonarios es el gran favorito, sin duda, pero el fútbol nos ha demostrado hijuemil veces que no siempre gana el favorito. Ahora, a Nacional lo último que le queda este año es esa final, no le queda más, porque en Liga yo ya no lo veo, es muy difícil”.