Este jueves 23 de noviembre, Atlético Nacional y Millonarios se enfrentan por la final de la Copa Colombia 2023, cuyo marcador global está empatado 1-1.

Fue en este marco que David Mackalister Silva, capitán de equipo bogotano, confesó en rueda de prensa que se retiró de los penaltis, al explicar que por “voluntad propia” decidió no hacerse cargo de las ejecuciones desde el punto blanco.

No obstante, el volante fue claro al decir que la decisión no significa que si el partido se define en la tanda de los penaltis no esté listo para cobrar, pues detalló que si es necesario, lo hará.

“Si estoy dentro de los 11 y hay penales pues patearé, por voluntad propia hace rato le dije al profe que me retiraba de los penaltis, pero estando dentro de la cancha, evidentemente, si hay que hacerlo, lo voy a hacer”, dijo Silva en la atención a medios.

#ElVbarCaracol 🔵”Yo ya le dije al profe que me retiraba de los penales”: Macalister Silva 🗣️”Si estoy dentro de los 11 y hay penales, patearé”, en rueda de prensa, previo a la final ante Nacional por Copa 📻Sintonícenos de lunes a viernes de 2 a 4pm por @CaracolRadio pic.twitter.com/ZtGcpycHaE — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) November 23, 2023

Cabe resaltar que la confesión de Mackalister Silva llegó después de que Gamero hablara sobre la probabilidad de definir la final de la Copa Colombia desde el punto blanco; una posibilidad que no descartó y para la cual están preparados.

A qué hora es Nacional vs. Millonarios, final Copa Colombia

La Copa Colombia 2023 entre Atlético Nacional y Millonarios se define en el estadio Atanasio Girardot, este jueves 23 de noviembre, a las 8 de la noche.

La final se podrá ver en Win Sports + y se podrá seguir en Pulzo a través de Pulzo.

