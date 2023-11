Nacional es un equipo grande y así lo demostró en la final de la Copa Colombia. El conjunto ‘verdeolaga’ comenzó perdiendo el partido contra Millonarios, pero nunca bajó los brazos, encerró a los visitantes en su área y al final, en la última jugada del partido, marcó el gol del empate que llevó a la serie hasta los penaltis.

En el primer tiempo, aunque Nacional salió con todo el ímpetu por sofocar a Millonarios y presionarlo en su área, no pudo generar muchas acciones peligrosas de gol. De hecho, fue el conjunto ‘embajador’ el que tuvo las oportunidades más claras, ya que David Mackalister Silva anotó dos goles, pero ambos fueron anulados.

El primero fue al minuto 23, luego de que David Silva le ganó la posición a Robert Mejía con una disputa legal, pero el árbitro Carlos Betancur pitó falta y por eso anuló la acción.

ERA GOL LEGAL

En la final Copa @nacionaloficial vs @MillosFCoficial el árbitro Betancur se equivocó al anular la acción de gol de Silva del azul, no hubo falta, fue carga leal, (hombro con hombro) ese desplazamiento lo permite la ley 12, el VAR debió llamarlo y no lo hizo pic.twitter.com/oFNRDOdKf6

— joseborda (@joseborda1) November 24, 2023