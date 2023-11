Nelson Deossa provoca amores y odios en Atlético Nacional, pues hay quienes lo extrañan en el equipo, mientras que otros esperan que el club no ejecute la opción de compra.

Sin embargo, lo único cierto es que el volante no es convocado desde que llegó Bodmer a la dirección técnica, por lo que se empezó a especular sobre su presente deportivo. Lesión, pelea, oferta internacional, entre otras versiones…

Atlético Nacional hoy: qué pasó con Nelson Deossa

En ESPN se refirieron a la situación de Deossa y allí explicaron que, efectivamente, el mediocampista, propiedad de Atlético Huila, sufrió una lesión de tobillo, pero ya está recuperado.

Así pues, se cree que la borrada del jugador de 23 años es decisión técnica; no obstante, en el medio citado mencionaron que el equipo verdolaga no quiso ejecutar la opción de comprar que tenía sobre el jugador, por lo que desde Huila habrían solicitado no usar más al futbolista.

Otra de las hipótesis que hace ruido es que la relación de Deossa y Atlético Nacional está rota, una versión que no se ha confirmado, pero que tampoco el club ha salido a desmentir.

Finalmente, frente a una posible oferta del exterior, en ESPN detallaron que Independiente del Valle, de Ecuador, estaría interesado en el futbolista, pero que ya sería una negociación directa con Huila.

