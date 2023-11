Este martes 21 de noviembre, la Selección Colombia de fútbol visitará a la Selección de Paraguay para disputar la sexta fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El partido será a partir de las 6:00 de la tarde y como es en condición de visitante, miles de personas se conectarán a un televisor para ver el juego, teniendo en cuenta que la Selección tiene una racha muy positiva y los aficionados se han conectado con el equipo de Néstor Lorenzo.

Uno de los canales que transmitirá el partido es RCN, el cual le ha apuntado a la experiencia de periodistas como Carlos Antonio Vélez y Javier Fernández y a los comentarios del entrenador Juan José Peláez para llamar más audiencia.

Sin embargo, en el partido pasado contra Brasil, los televidentes se sorprendieron porque no estaba ‘El cantante del gol’, sino que fue Eduardo Luis López, que es reconocido por sus narraciones en la Liga BetPlay, quien llevó las riendas de la transmisión.

Ante esto, las personas se preguntaron si seguiría narrando él para los próximos juegos o volvería Javier Fernández.

Quién será el narrador de RCN para el partido entre Colombia y Paraguay

Tal como le explicó Eduardo Luis a Pulzo, su presencia en el partido con Brasil fue algo muy repentino, ya que él no estaba ni siquiera preparado para narrar, pero Javier Fernández se comenzó a sentir mal y por eso le tocó entrar a la cabina.

“Yo salí de ‘Saque largo’ y me dirigí a un palco donde me iba a tomar un trago con unos amigos, pero me llamaron y me dijeron que mi compañero no se sentía bien y por eso tenía que estar rápido en la cabina de transmisión”, dijo Eduardo Luis.

Y agregó: “la emoción fue tal porque llevaba mucho tiempo esperando este momento y todo se presentó como se lo había pedido a Dios. Fue perfecto y muy emocionante para mí“.

Sin embargo, aseguró que aunque muchas personas quedaron encantadas con su narración y que a través de las redes sociales lo pidieron para el resto de partidos del combinado nacional, él conoce su papel y sabe que debe seguir esperando para ser el narrador oficial de la Selección Colombia.

“Mejor momento que ese no hubo, pero no soy el narrador de la Selección Colombia porque mañana vuelve a narrar Javier, es lo correcto y es el derecho de las cosas, pero esa oportunidad fue especial y fue lo que pedí”, explicó.

“Yo tengo que ser muy respetuoso. Reemplacé a mi compañero porque se dio la coyuntura y fue un momento muy especial (…) Lo que sí sé es que me seguiré preparando para que Dios me de la oportunidad nuevamente“, concluyó.

El partido entre Paraguay y Colombia, correspondiente a la sexta fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial, será este martes 21 de noviembre a partir de las 6:00 de la tarde.

