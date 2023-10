En el programa de este martes de ‘Saque largo’ se presentó una discusión entre Eduardo Luis, conductor del espacio, y uno de sus compañeros que no tardó en viralizarse en redes.

Todo se desató porque al narrador no le pareció justo el precio que algunos equipos están pagando por los futbolistas, en ese caso argentinos. Mariano Olsen puso el ejemplo del jugador de Boca Juniors Valentín Barco, quien para él es “un gran jugador” y valía una buena suma de dinero.

“Ah ¿pero vale 30 millones de dólares? No fregués, hace un mes no existía”, comentó Eduardo Luis.

Esto desató la ira del comunicador argentino, quien inmediatamente se levantó de su asiento y sacó de su bolsillo unos billetes y hasta su tarjeta de crédito.

—Vale lo que paguen, vale lo que paguen, papá. Si quieren pagar 40, que paguen 40. Acá tengo la tarjeta de crédito— dijo Olsen.

—Deja de sacar la tarjeta de Transmilenio— comentó el exfutbolista Julián Téllez a modo de broma.

Olsen quiso poner un ejemplo de compra y tomó como referencia el saco de traje que vestía Eduardo Luis, narrador de Win Sports.

“Me encanta esto ¿cuánto vale?. Vos me decís, por menos de 200.000 dólares no te lo pago. La verdad que me encanta, tomá, tomá, listo…”, aseguró tratando de darle su tarjeta al narrador, que solo lo miró inmóvil.

Acá, el video de lo ocurrido:

🔥 “No se quejen de lo que valen los argentinos, supérense para estar a la altura de Brasil, Argentina y Uruguay. La historia dice que somos superiores”, @olsendeportes#SaqueLargoWIN pic.twitter.com/X04Oby9ZHK — Saque Largo Win (@SaqueLargoWin) October 24, 2023

Luego de ello, Mariano Olsen continuó con su postura y comparó la realidad de los futbolistas colombianos con otros países de América del Sur.

“No se quejen de lo que valen los argentinos. Supérense para estar a la altura de Brasil, Argentina y Uruguay. Hagan eso, muchachos”, señaló.

Eduardo Luis lo interrumpió y le preguntó si se creía superior a los colombianos. Olsen, que se dirigía a su puesto, se volteó y continuó con su posición.

“No, no, no, la historia dice que somos superiores, ¿qué querés que te diga?. 30 títulos tiene la selección Argentina, ¡30, 30! ¿Cuántos tiene Colombia? ¡Uno! ¿entonces de qué estamos hablando? Por favor, me hacen enojar, la repu… madre”, comentó en tono fuerte.

Cuando se sentó en su asiento, Eduardo Luis se dirigió a él en un tono tímido asegurando que su intervención le parecía “un poco ofensiva”. Esto volvió a molestar a Olsen, quien alzó su voz y explicó por qué había dicho lo anterior.

“No, ofensivo no, soy realista. En este mundo cuando decís la verdad [la gente dice] es que es agrandado, argentino agrandado. No, somos mejores, qué pena hermano, qué pena”, expresó.

Pero allí no quedó todo, pues señaló a sus compañeros de tener el mismo pensamiento que él, solo que no lo mencionan al aire.

“La historia lo dice y ustedes también lo dicen fuera de cámaras. Al aire no lo dicen”, concluyó bien molesto.

