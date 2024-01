Hace unos días, el relator de Win Sports publicó un video en sus redes en el que dirigió una serie de señalamientos a Tulio Gómez y su hija, Marcela Gómez (presidenta del América), por la gestión que han adelantado al frente del club rojo de Cali.

Para el ‘Cantante del gol’, “América no está siendo bien manejado” y se le está faltando el respeto a la hinchada. De hecho, se refirió al caído fichaje de Arturo Vidal y tildó lo sucedido de una “película absurda”.

“La gran mayoría de nosotros, los que conocemos un poquito el tema del fútbol, sabíamos que eso no se iba a dar. Es reventar a un equipo. Nuestro fútbol no aguanta eso y no dudo que Tulio Gómez tenga como pagarle, pero el equipo se hubiera reventado. Qué película más maluca, fea y absurda”, aseguró Javier Fernández.