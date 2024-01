La salida de González del club vallecaucano tomó a muchos aficionados por sorpresa, ya que solo duró un semestre en el banco y se suponía que desde la dirigencia apoyaban su proceso deportivo.

Sin embargo, informaciones desde Cali señalaron que la destitución del bogotano ya se venía gestando desde hace un buen tiempo. Aunque no se conocieron muchos detalles sobre la drástica decisión, el periodista César Augusto Londoño aseguró que fue por petición de algunos de los grandes jugadores de la plantilla.

Esto deja varias preguntas sobre la credibilidad que tenía el DT en el camerino, teniendo en cuenta que, como le ocurrió en Águilas Doradas, no terminó su contrato. ¿Será que los jugadores no le creen? ¿Los futbolistas no le entienden? ¿No logra poner en práctica todos sus conocimientos?

Nadie puede negar que González es uno de los entrenadores más preparados del país y, probablemente, uno de los que más sabe de fútbol. Sin embargo, en el fútbol, y en muchos deportes más, solo con la teoría no se garantiza el éxito.

Seguramente el técnico tendrá un nuevo reto pronto, algunos dicen que puede llegar al Deportivo Cali, y allí deberá abrirse a otras ideas, otras opciones de juego y, por qué no, otro estilo.

Lucas González es de la nueva camada de entrenadores que hay en Colombia y tiene mucho futuro. Eso es innegable. No obstante, debe ser consciente que en algunos partidos los planteamientos no le salen como espera y es allí donde debe tener la autocrítica que hasta el momento se le desconoce para admitir que se equivocó.

Un claro ejemplo fue cuando perdió ante Medellín en los cuadrangulares semifinales del más reciente campeonato y, en vez de darle el mérito al rival, se dedicó a decir que al ‘Poderoso’ “se le apareció la Virgen”.

No, así no es, el equipo contrario también lo estudia y se prepara para contrarrestarlo y es allí donde González debe poner en práctica todo lo que sabe para revertir las situaciones.

Condiciones le sobran y seguramente en unos años podremos hablar de uno de los mejores técnicos del país. Mientras ese momento llega, el bogotano debe comenzar a mostrar resultados así le toque dejar a un lado su idea inicial y recurrir más al pragmatismo, pues en el fútbol, y sobre todo en Colombia, los equipos no aguantan mucho tiempo a los técnicos que no ganan.

Esto quizá fue lo que presentía la directiva del América, ya que el ‘Escarlata’ es un club que exige resultados en corto tiempo. Ahora buscarán otras formas, probablemente porque al mantener a Lucas González verían más de lo mismo.

