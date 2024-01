El pasado lunes 15 de enero, el club ‘Escarlata’ anunció una de las noticias más sorpresivas del actual mercado de pases del fútbol colombiano: la destitución de Lucas González del cargo de entrenador del equipo profesional.

Aunque la presidenta del equipo, Marcela Gómez, no dio las razones de la drástica decisión, todo apuntaba que la salida del bogotano se debía al deseo de contratar a Ricardo Gareca, quien al parecer terminaría convirtiéndose en el nuevo técnico de la selección de Chile.

Sin embargo, este jueves se conoció una nueva versión sobre lo que habría ocasionado la salida de González, quien incluso había sido ratificado hace unas semanas por Tulio Gómez, máximo accionista del América.

Por qué salió Lucas González de América de Cali

El periodista César Augusto Londoño aseguró en el programa ‘El Pulso del Fútbol’ que detrás de la salida del técnico capitalino hubo una presión por parte de ciertos jugadores. Aunque no dio nombres en específico, el comunicador aseguró que eran futbolistas importantes del club ‘Escarlata’.

“Le ratifico la razón por la que sacaron a Lucas y ahora sí la tengo confirmada. La decisión de por qué América sacó a Lucas fue porque lo pidieron varios de los jugadores grandes de América. Así de simple. Se lo estoy diciendo con conocimiento de causa, no es una especulación”, dijo Londoño en medio de un debate con Juan Felipe Cadavid.

Esto tomó por sorpresa a Cadavid, quien criticó al conjunto vallecaucano por la falta de planeación en su proyecto deportivo.

“Qué falta entonces de seriedad de un club grande como el América, que a tres días de empezar el campeonato vienen 3 señores y le dicen a la presidenta ‘ese señor no nos gusta’ y la presidenta lo echa y tira por toda la borda lo que de pronto ya habían adelantado en la pretemporada porque a tres señores no les gusta”, comentó molesto Cadavid en el mismo espacio radial.

De hecho, Juan Felipe insinuó que podrían volver a llamar a Lucas González, pero inmediatamente César Augusto intervino y le explicó que no iba a ocurrir.

“Los jugadores en esto son reservados y no lo van a decir […]. Era un tema que se venía gestando desde tiempo atrás. Lo que pasa es que nos salen con el tema de que no se entienden con Lucas. No sé qué pudo haber pasado para que eso sucediera porque Lucas es un hombre respetuoso, decente y claro en sus conceptos”, concluyó Londoño.

