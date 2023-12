César Augusto Londoño hizo una larga lista de aspectos y personas cercanas a Gustavo Petro a las que señaló de ser palos en la rueda para su gestión como presidente de Colombia.

“Los enemigos del presidente Petro no son la oposición, ni la derecha, ni siquiera sus contradictores. Aquí una lista corta de sus verdaderos enemigos, aquellos que le han causado sus mayores y grandes problemas”, apuntó a modo de introducción.

Entre los nombres que relacionó aparecieron los de Armando Bendetti, exembajador en Venezuela; su hijo Nicolás Petro; Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud; su hermano Juan Fernando Petro; entre otros que ha protagonizado sonados escándalos.

Además, hizo la lista de inconvenientes que no han ayudado a su Gobierno, como su inasistencia o tardanza en actos oficiales, promesas no cumplidas, sus descaches en Twitter, sus crisis ministeriales, sus polémicos funcionarios, etc.

Sin embargo, tuvo capítulo aparte para Verónica Alcocer, primera dama de la Nación y con la que el periodista fue más duro, pues reservó su comentario sobre ella para el cierre de su intervención.

César Augusto Londoño, duro con Verónica Alcocer en dura crítica a Petro

El comentarista caldense, que se ha mostrado como férreo opositor al líder del Pacto Histórico desde que este estaba en campaña, dio a entender que la primera dama es uno de los problemas más graves que tiene el jefe de Estado en el poder.

“Su esposa con marihuana es mejor”, dijo en principio sin dar más detalles.

Y clavó la estocada con su frase de cierre, dejando el concepto abierto a diversas interpretaciones:

“El presidente duerme con el enemigo”.

En video, su despachada completa:

Los enemigos del presidente Petro, no son la oposición, ni la derecha, ni siquiera sus contradictores. Aquí una lista corta de sus verdaderos enemigos, aquellos que le han causado sus mayores y grandes problemas 🇨🇴 pic.twitter.com/G6ew7atfj7 — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) December 27, 2023

