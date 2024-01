Pese a que era el principal candidato a reemplazar a Lucas González, Ricardo Gareca finalmente no llegará al banco del conjunto vallecaucano, según lo confirmó el máximo accionista del equipo, Tulio Gómez.

La ilusión de los aficionados ‘escarlatas’ de tener como entrenador al argentino era bastante alta, teniendo en cuenta que la presidenta del club, Marcela Gómez, aseguró hace unos días que el ‘tigre’ era el plan A para ocupar el cargo.

Ante no poder concretar la llegada del exentrenador de la selección de Perú, las directivas de América comenzaron a buscar otras opciones. Cabe mencionar que además de Gareca sonaban técnicos como Luis Fernando Suárez, César Farías y ‘Sachi’ Escobar.

Quién será el técnico de América, según César Augusto Londoño

Este jueves 18 de enero, el periodista manizaleño se aventuró en el programa ‘El Pulso del Fútbol’, de Caracol Radio, y dijo que el estratega venezolano será quien termine en el banquillo ‘Escarlata’.

“El nombre es César Farías. Ese va a ser el técnico del América. Con él no han hablado, con él no hay ninguna relación y seguramente la baraja de candidatos se aumentará”, dijo el comunicador en la cadena radial.

De acuerdo con Londoño, América busca un entrenador que tenga un conocimiento importante del fútbol colombiano y César Arias cumple con ese y otros requisitos.

“América está a dos días de comenzar la Liga., El técnico que llegue no armó el plantel, pero tiene que conocer el plantel y el fútbol colombiano. Además tiene que tener un manejo casi que inmediato de lo que es la Liga BetPlay en el fútbol de nuestro país. ¿Dónde está? No es Luis Fernando Suárez, no es ‘Sachi’ Escobar, aunque conocen perfectamente lo que pasa en nuestro país”, comentó al respecto el periodista deportivo.

Por último, César Augusto señaló que el DT venezolano ya tiene idea de lo que es el América, por lo que no tendría problema con asumir como su entrenador.

“El técnico es Farías que acaba de dejar un equipo primero en el todos contra todos, no le fue bien en los cuadrangulares, pero conoce al dedillo al América porque lo enfrentó como rival”, concluyó.

