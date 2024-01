Si bien Marcela Gómez, presidenta de América de Cali, confirmó que Ricardo Gareca es el plan A de las directivas para tomar el banquillo en 2024, hay otros nombres de peso que rondan en los pasillos del cuadro vallecaucano y que podrían dar la sorpresa de cara a la nueva temporada.

Y es que, este miércoles 17 de enero, el técnico Luis Fernando Suárez confirmó en el programa ‘El vbar’ de Caracol Radio que desde América se contactaron con su representante, por lo que no descarta una futura llegada a los ‘Diablos rojos’.

“Tuve una conversación con mi representante, Ricardo Pachón, y él fue quien me mencionó esa posibilidad [América de Cali]. Dijo que le consultado sobre eso, que yo era un candidato y estaba esperando cómo evolucionaba todo… No sé quién se comunicó con él, fue alguien del América y no le pregunté tampoco”, dijo en un principio el entrenador mundialista.

No obstante, Suárez señaló que es consciente de que es el plan B del cuadro vallecaucano, ya que los esfuerzos están puestos en contratar a Ricardo Gareca.

“Dije que estaba interesado de la oferta y que se adelantaran las conversaciones, siendo consciente de que no hay solamente un candidato, sino varios”, precisó.

🗣️"A mi representante le preguntaron por mí en #América, lógicamente estaría interesado": Luis Fernando Suárez, DT colombiano





Luis Fernando Suárez, interesado en dirigir al América de Cali

En diálogo con el medio citado, Suárez aseguró que América lo contactó después de que despidieran a Lucas González esta semana y aceptó que le gustaría asumir el reto de comandar al conjunto ‘Escarlata’.

“América siempre es un equipo que exige y eso es bueno para uno. Es grato y necesario vivir ese estrés que uno vive al tener un equipo con tan altas expectativas. Es un equipo bien armado, con buenos jugadores. Es mucho más fácil armar un equipo con buenos jugadores, que teniendo muchas falencias”, concluyó.

