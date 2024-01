Arturo Vidal ha sido uno de los nombres que más han sonado en Colombia durante la última semana, ya que desde que surgió la información que el América lo quería, todo el mundo ya estaba preparado para que la vinculación se hiciera oficial.

(Ver también: Carlos A. Vélez trató a América de “usado y manoseado” por Arturo Vidal: “Se le regalaron”)

Sin embargo, el futbolista solamente jugó con el equipo colombiano y por eso la junta directiva, encabezada por Tulio Gómez, tomó la decisión de dejar pasar ese fichaje y enfocarse mejor en tratar de contratar al técnico Ricardo Gareca.

🔊 Declaraciones de nuestra presidente, Marcela Gómez sobre el tema Arturo Vidal y dirección técnica del equipo profesional. pic.twitter.com/WCO2yDXc59 — América de Cali (@AmericadeCali) January 16, 2024

Luego de este mensaje de la presidenta del equipo, Marcela Gómez, desde Chile aseguraron que Vidal ya tenía todo acordado con Colo Colo, su primer club en su carrera profesional, por lo que solo faltaba negociar algunas cosas y estampar la firma.

No obstante, el jugador vivió una mala y triste experiencia con el equipo del cual es hincha, ya que aunque las directivas del cuadro chileno acordaron que harían todo lo posible por contratarlo, al final los números están muy lejanos y por eso Vidal tampoco jugaría en el conjunto chileno.

Lee También

Colo Colo hizo decepcionante oferta por Vidal

Según dio a conocer el medio chileno La Tercera, en la primera reunión que el equipo tuvo con el jugador se le hizo una oferta que era buena, pero no se acercaba ni un poco ni a las pretensiones del futbolista ni a lo que había ofrecido América de Cali.

De hecho, el medio agregó que los números eran tan bajos, que incluso no iba a ser ni siquiera el jugador mejor pagado de la plantilla y por eso Vidal se molestó, se paró de la mesa y les comunicó a los directivos que iba a comenzar diálogos con los otros clubes interesados.

Cabe destacar que Colo Colo tiene una sanción de la Fifa, la cual no le permite contratar ningún jugador a menos de que le pague los 400.000 dólares que le debe al representante del futbolista Pablo Solari, dado que si no paga esa multa, no tendrán la capacidad de inscribir a ningún fichaje para sus competencias.

(Ver también: Empresa de camisetas ya habría quedado encartada con prendas de América marcadas con Vidal)

Qué había dicho Vidal sobre su llegada a Colo Colo

De hecho, justo antes de la reunión, Vidal se había encontrado con los medios de comunicación y había dicho que llegaba a ganar muchos trofeos y que no tenía la intensión de retirarse, pero ahora todo dará un giro debido, justamente, a la primera oferta del equipo chileno.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.