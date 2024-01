La novela de la posible contratación de Arturo Vidal por parte del América de Cali tuvo su último capítulo este lunes 15 de enero, luego de que la presidenta de la institución ‘Escarlata’ comunicara públicamente que desistían de las negociaciones definitivamente.

Aunque Tulio Gómez aseguró hace unos días que las conversaciones iban muy avanzadas, todo parece indicar que el chileno no tenía dentro de sus primeras opciones llegar al equipo vallecaucano.

Esto quedó en evidencia este martes, luego de que el futbolista extranjero fuera abordado por periodistas después de salir de la sede de Colo-Colo de Chile, club en el que dio sus primeros pasos como futbolista profesional.

Qué dijo Arturo Vidal sobre Colo-Colo

Por primera vez desde que comenzaron los rumores, el chileno se refirió a lo que sería su llegada al equipo de sus amores. Incluso, dio a entender que siempre fue su primera opción.

“Escuché que dijeron que porque estaba lesionado volvía a Colo-Colo y no. Vuelvo porque quiero colocar a Colo-Colo donde se merece en Sudamérica y hacer una buena imagen”, señaló el deportista a los medios de ese país.

Acá, el video de Arturo Vidal saliendo de la sede de Colo-Colo:

🇨🇱"Yo vuelvo a Colo Colo para dejar a Colo Colo donde se merece en sudamérica. No vengo a retirarme. Vengo a ganar cosas con Colo Colo" Arturo Vidal. pic.twitter.com/SpZolYXgf5 — ALVARO HINCAPIE C. (@HINCAPIEDATOS) January 17, 2024

En su intervención, el ‘Rey’ (como es conocido) dijo que su historia sería muy diferente a la de algunos de sus compatriotas que regresan al fútbol chileno después de varios años.

“No me comparen más con los que han vuelto a Chile porque no es mi caso. Yo no vuelvo a retirarme, vuelvo a ganar cosas con Colo-Colo sea como sea”, agregó Arturo Vidal.

Lo que llamó la atención fue la expresión del jugador, pues se le notó muy feliz de volver a ser parte de ‘El Cacique’, e incluso él mismo aseguró que está encantado con poder estar allí.

“Me voy demasiado feliz”, aseguró sobre su estadía en la sede del club este martes.

