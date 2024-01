La inesperada decisión de las directivas del América de Cali sobre destituir a Lucas González del cargo de entrenador del equipo profesional tomó a más de uno por sorpresa, pues hace unos días el máximo accionista del club, Tulio Gómez, aseguró que confiaban en su proceso.

Esto, como era de esperarse, provocó una serie de reacciones tanto positivas como negativas, en las que se trató de descifrar qué fue lo que pasó para que el estratega bogotano fuera destituido.

Una de las que llamó la atención fue la del periodista Jorge ‘Patrón’ Bermúdez, quien incluso comparó al DT con Xavi Hernández, actual técnico del Barcelona.

“Marcela Gómez [presidenta del América] es quien saca a Lucas González porque se dio cuenta que las cosas con él no iban a funcionar y era más de lo mismo. Y yo creo que sí iba a ser más de lo mismo… el discurso de la data, de ese fútbol como el de Xavi [técnico del Barcelona]”, indicó inicialmente en el programa ‘La milonga’, de AS Colombia.

Acá, el video en el que lo dice:

Para Bermúdez, ambos entrenadores tienen una metodología muy parecida, en la que se basan principalmente en las estadísticas.

“Esos muchachos no aterrizan y hay que poner los pies sobre la tierra. Como el Barcelona de Guardiola solamente será el Barcelona de Guardiola, nadie más. Por eso el Real Madrid cada vez lo coge y le clava sus 4 y lo van a terminar echando. Le pasó a Lucas”, comentó, dando a entender que Xavi correrá la misma suerte que González.

Sobre lo que pudo pasar para que se diera la salida de Lucas González del América, el comunicador aseguró que la presidenta del equipo no habría estado muy ilusionada con el proyecto deportivo del bogotano.

“Es la misma vaina [que Xavi], el mismo ideario, el fútbol de data y libros y no. América quiere y necesita ser campeón y Marcela Gómez entendió que con González no se podía porque es inflexible y tiene una idea y cree que es la única y así no se puede. Hay que abrir la mente”, agregó el ‘Patrón’.