América de Cali cayó 1-2 en el Pascual Guerrero ante el Deportivo Independiente Medellín, resultado que ha caído como un balde de agua fría en el equipo, pues los jugadores estaban ilusionados con una victoria que les permitiera arrancar con pie derecho la búsqueda de la final del FPC.

El partido además tuvo grandes incidencias en las áreas, pues el juez central pitó tres penales, tras llamados del VAR, en los primeros 22 minutos del encuentro, rompiendo totalmente con el orden y las ideas que tenían los entrenadores en la previa.

Lucas González, entrenador del cuadro ‘escarlata’, fue enfático en la poca fortuna que tuvieron a la hora de la definición y la suerte que tuvo Medellín al contar con los dos penales, que para él, fueron errores propios y no méritos del rival.

Más que suerte para el rival

“Venían con una propuesta más defensiva de lo que yo pensaba, desafortunadamente para nosotros y afortunadamente para ellos, se les apareció la virgen porque les cedemos dos regalos en dos jugadas que tenemos perfectamente controladas; antes nosotros tuvimos un penal que generamos nosotros mismos”.

“Es un partido de esos que si se hubiera jugado muchas veces, el resultado fuese diferente. La expectativa de gol fue de 1,80 y si descontamos esos dos penales que nosotros les regalamos, porque ellos no los buscaron, hubiera sido como de 0,3”.

“Ganando cuatro es probable que entremos a la final, aún tenemos cinco partidos por disputar y perdiendo, así como perdimos, no hay que alarmarse”.

El mejor momento del equipo

“El equipo hizo una muy buena segunda parte, nos enfrentamos los ocho mejores equipos del torneo, nos tocó con el segundo mejor y tuvieron dos regalos; este fue el segundo partido de América con mayor número de remates, jugando así no me cabe duda que podamos entrar en la final”.

Tercer penal errado de manera consecutiva

“Los chicos que han pateado son jugadores de largas trayectorias y con una calidad increíble, Adrián ha pateado infinidad de penales en su carrera, le tocó fallar hoy, Cardona ha pateado en torneos con la Selección Colombia y falló que día. Todo depende de que ese jugador esté tranquilo en el momento y la pueda meter, por nuestro estilo de juego es normal que tengamos tantos penales a favor”.

El rival con el que no se podía perder

“Lógicamente, el objetivo era sacar cuatro puntos ante el DIM por su ventaja del punto invisible, ahora tenemos que ir allá a buscar la victoria y reitero en que ganando cuatro partidos es probable llegar a la gran final”.

“Siempre estamos buscando soluciones, es la primera vez que en la mitad ellos juegan con estos volantes ofensivos, normalmente lo hacen con Ricaurte, Monsalve o Brayan León, el plan les sale perfecto por cosas del destino. Tenemos que replicar la segunda parte contra Millonarios, que fue donde mejor jugamos”.

Sobre la Selección Colombia

“Soy 100% hincha de la Selección Colombia, no he podido analizar bien a Brasil, ya que estamos concentrados en los cuadrangulares, por lo que sería irresponsable hacer un análisis acertado, desconozco la propuesta que tendrá el profe Lorenzo. Como hincha del fútbol me gustaría una propuesta ofensiva, con Kevin Castaño organizando el equipo”.

Un pedido especial para Lorenzo

“Con el partido que ha hecho Portilla vs. DIM y teniendo en cuenta que venimos hablando de la Selección Colombia, es un buen momento para que el seleccionador lo tenga en cuenta porque podría aportar muchísimo”.

