El Tour de Francia 2025, en su etapa 16 con final en el mítico Mont Ventoux, dejó una imagen impactante que provocó preocupación entre los aficionados al ciclismo.

(Vea también: Tragedia familiar: un día después de muerte de joven pesista colombiano, su madre también falleció)

Tobias Halland Johannessen, ciclista noruego del equipo Uno-X Mobility, y octavo en la clasificación general, sufrió un colapso justo después de cruzar la línea de meta, en una jornada marcada por la exigencia física y las duras condiciones del ascenso final.

El incidente, que captó la atención de los medios y los espectadores, puso en vilo a la comunidad ciclista, aunque las noticias posteriores trajeron alivio sobre el estado del corredor.

Lee También

Johannessen, de 25 años, completó la etapa en un esfuerzo titánico, pero al cruzar la meta, su cuerpo no resistió más. Según reportes de TV2 Noruega y otros medios, el corredor perdió el conocimiento brevemente y se desplomó en el suelo, desatando una reacción inmediata de los servicios médicos presentes en la cima.

Los equipos de asistencia actuaron con rapidez. Johannessen fue atendido en el lugar, donde se le proporcionó oxígeno para estabilizarlo. Las imágenes mostraron al noruego visiblemente agotado, rodeado por personal médico que lo asistió antes de ser trasladado en ambulancia a un hospital en Avignon para una evaluación más exhaustiva.

La preocupación inicial fue alta, dado que el colapso se atribuyó a una combinación de esfuerzo extremo y problemas estomacales, según informó Medio Deportivo. Sin embargo, horas después, el equipo Uno-X Mobility y Thor Hushovd, exciclista y figura del equipo, confirmaron que Johannessen estaba recuperándose favorablemente.

Aunque no se especificaron detalles sobre posibles lesiones o condiciones médicas adicionales, se confirmó que Johannessen continuaría en la carrera, un testimonio de su fortaleza y determinación.

Este incidente no es aislado en la historia del Mont Ventoux, un coloso que ha sido escenario planeta de dramas y tragedias. En 1967, el británico Tom Simpson perdió la vida en estas laderas, y otros grandes como Eddy Merckx y Chris Froome han enfrentado momentos críticos en el pasado.

El colapso de Johannessen resalta la brutalidad de esta montaña y la exigencia física que impone a los corredores, especialmente en una etapa que marcó el inicio de la fase decisiva del Tour 2025.

Valentin Paret-Peintre, del equipo Soudal Quick-Step, se convirtió en el primer francés en ganar en el Mont Ventoux desde Richard Virenque en 2002. Paret-Peintre superó en un ‘sprint’ final al irlandés Ben Healy (EF Education-EasyPost), en un duelo épico que mantuvo en vilo a los espectadores.

Acá, el final de la etapa:

🏆 Le jour de gloire de 🇫🇷 @Valent1_Paret ! Revivez le dernier kilomètre et cette incroyable bataille avec Ben Healy !

🏆 🇫🇷 @Valent1_Paret's day of glory! Relive the last kilometer and that incredible battle with Ben Healy!#TDF2025 pic.twitter.com/nPP8byXK6Z

— Tour de France™ (@LeTour) July 22, 2025