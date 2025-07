Este martes 22 de julio se llevó a cabo la jornada número 16 del Tour de Francia 2025, la competencia de ciclismo más importante del mundo, en el mítico Mon Ventoux.

Esta era una jornada de 171.5 kilómetros en su mayoría llana, pero que sobre el final llegaba el verdadero terror, pues la montaña contaba con un recorrido de 15 kilómetros con una inclinación promedio del 8.8 %, pero destacando que sobre el final había rampas que alcanzaban hasta el 9.5 %.

Por eso mismo es que se planteaba como una gran opción para los colombianos, pues al no estar en la lucha de la clasificación general, simplemente se enfocan en meterse en la fuga y buscar la victoria de etapa. Desafortunadamente, al ciclista no le alcanzaron las piernas y fue superado por Paret Peintre y Ben Healy.

Qué pasó con Santiago Buitrago

Ahora, hubo una situación que llamó mucho la atención y fue que cuando quedaban 7 kilómetros para llegar a meta, justo cuando la montaña se ponía más difícil, Buitrago estaba bien agotado y sus piernas no le respondían de la mejor manera, por lo que no podía darles relevo a sus rivales.

Esto, al parecer, molestó de gran manera al irlandés, líder de la competencia en dos jornadas, pues en cámara quedó evidenciado cómo le reclamó duro al colombiano por no ayudar en la subida.

Este fue el momento:

Y es que en ciclismo, por más de que las rivalidades son muy marcadas, los ciclistas de distintos equipos suelen ayudarse tirando por algunos metros para que el pelotón no les descuente tiempo, pero hay unos que simplemente deciden no hacerlo y eso no está fuera de las reglas. Además, cuando los ciclistas ya van al límite, como le pasó a Buitrago -se quedó unos metros más adelante- simplemente debe seguir con su marcha buscando mantener la rueda de sus rivales.

Al final, Healy se quedó con el segundo lugar y Buitrago, con el tercero, demostrando que tiene muy buenas piernas y que puede volver a intentarlo en alguna de las próximas semanas que quedan.

Cómo será la etapa 17 del Tour de Francia

Por lo pronto, los ciclistas ya están descansando para la próxima jornada, la cual será de un recorrido de 160.4 kilómetros en su mayoría llana con dos ascensos de cuarta categoría entre Bolléne y Valence. En esta jornada no se esperan muchas sorpresas en el pelotón.

