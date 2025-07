Este domingo, 20 de julio, Tim Wellens (UAE Team), oriundo de Bélgica, se impuso en solitario en la etapa 15 del Tour de Francia, con final en Carcasona, en un día sin movimientos entre los favoritos de la general.

Wellens arrancó a falta de 43 kilómetros de un grupo de escapados de nivel para apuntarse en la localidad medieval del sur de Francia la primera victoria de su carrera en el Tour.

🤩🇧🇪 @Tim_Wellens had plenty of time to enjoy this beautiful victory and his last kilometer!

🤩🇧🇪 @Tim_Wellens a eu tout le temps de savourer cette belle victoire et son dernier kilomètre !#TDF2025 pic.twitter.com/QHYGggmswt

— Tour de France™ (@LeTour) July 20, 2025