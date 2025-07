El mundo del ciclismo está de luto por la trágica muerte de Samuele Privitera, un joven ciclista italiano de tan solo 19 años, quien falleció este miércoles 16 de julio después de una devastadora caída durante la primera etapa del Giro del Valle de Aosta, una de las competencias sub-23 más prestigiosas de Italia.

Este suceso ha conmocionado a la comunidad ciclista internacional, que no solo llora la pérdida de una joven promesa, sino que también ha rendido sentidos homenajes, incluyendo un emotivo tributo en el marco del Tour de Francia.

Acá, el homenaje que le hicieron en el Tour:

Today we pay respect to young rider, Samuele Privitera who sadly passed away yesterday. Rest In Peace Samuele.

El accidente ocurrió en un peligroso tramo de descenso en la localidad de Pontey, a aproximadamente 32 kilómetros de la meta, en una etapa que prometía ser un desafío técnico para los competidores.

Según los reportes iniciales, Privitera, quien competía para el equipo Hagens Berman Jayco, perdió el control de su bicicleta luego de impactar un bache en la carretera. La alta velocidad a la que descendía, estimada en unos 70 km/h, provocó que se estrellara violentamente contra una verja o barrera metálica al borde del camino.

Durante la caída, el joven ciclista perdió el casco, lo que agravó las consecuencias del impacto. El golpe resultó en un severo traumatismo craneoencefálico, y Privitera entró en paro cardíaco en el lugar del accidente, mencionó el Diario As.

We are deeply saddened by the tragic death of Samuele Privitera, 19 years old, while racing Giro Valle d’Aosta.

Wanty-NIPPO-ReUz and the entire Intermarché-Wanty family stands by his team @HBAxeon and his loved ones. 🖤 pic.twitter.com/nCRiIEqKlx

— Wanty-NIPPO-ReUz (@WantyNippoReuz) July 16, 2025