Ya comenzó el camino de la Selección Colombia en la Copa América Femenina 2025, el torneo de selecciones más importante del continente, con el que se busca la clasificación a otros torneos incluso más grandes, tales como el Mundial y los Juegos Olímpicos.

Sin embargo, el debut del combinado nacional no fue el mejor de todos, pues se enfrentó a Venezuela en un estadio con poco público y no pudo pasar del 0-0 pese a que tuvo las opciones más claras.

De hecho, el equipo colombiano no se vio muy coordinado en el medio campo, falló muchos pases y la definición no fue la mejor, teniendo en cuenta igual que la jugadora más destacada, Catalina Usme, no pudo estar por un problema muscular.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia

Sin embargo, más allá de eso, las jugadoras y el cuerpo técnico son conscientes de que el campeonato apenas comienza y quedan aún varios encuentros para sacar diferencias y clasificar a las finales.

De hecho, ya se pasó la página del primer partido para pensar en el siguiente encuentro, que será frente a la Selección de Paraguay el próximo sábado 19 de julio a partir de las 7:00 de la noche, hora colombiana.

Este encuentro es muy importante para conseguir los primeros tres puntos y comenzar a sacar diferencias pensando en llegar a las finales del torneo.

Cómo quedó Colombia en la tabla de posiciones

Con este empate, el combinado nacional quedó ubicado así:

Equipo Puntos Partidos jugados 1. Brasil 6 2 2. Paraguay 3 1 3. Colombia 1 1 4. Venezuela 1 2 5. Bolivia 0 2

Vale la pena recordar que se clasificarán las dos primeras selecciones de cada grupo a las semifinales, mientras que las terceras se miden en un juego por el quinto y sexto puesto.

Esto se hizo de esta manera porque las que queden en la primera y segunda posición irán directamente a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, mientras que la tercera, cuarta y quinta irán a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

