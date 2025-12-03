La historia de Cliver Huamán Sánchez ‘Pol Deportes’ sigue inspirando al mundo. Tiene 15 años, nació en Andahuaylas, Perú, y logró lo que para muchos sería impensable: transmitir desde las inmediaciones del estadio Monumental la final de la Copa Libertadores 2025 entre Flamengo y Palmeiras.

Viajó 18 horas desde su pueblo hasta Lima, cargando solo un trípode, un micrófono y una mochila. Llegó con la ilusión intacta, incluso después de recibir su primera barrera: no podía ingresar al estadio porque no tenía acreditación, razón por la que subió a un cerro lejano para transmitir.

‘Pol Deportes’ con camisa del Deportivo Cali

Pero en medio del protagonismo que ha tomado su historia, un detalle llamó la atención en redes. En uno de los videos de ‘Pol Deportes’, donde el joven aparece entrevistando al jugador José Yabiku, del Melgar de Perú, Cliver luce una camiseta muy particular: una del Deportivo Cali versión 2014. Una pieza llamativa no solo por lo inesperada, sino porque no está claro cómo llegó a sus manos.

La duda crece porque, aunque el Cali disputó la Copa Libertadores en 2014, no enfrentó a ningún club peruano durante ese torneo. Aun así, el joven la usó con naturalidad mientras hacía su trabajo, como si llevar la camiseta verdiblanca fuera parte de su identidad como aficionado que busca abrirse camino en el periodismo deportivo.

El misterio sobre la prenda sigue ahí, mientras Cliver se convierte en símbolo de persistencia: un adolescente que, aun sin credenciales ni facilidades, decidió estar donde sueña estar.

