Este lunes, primero de diciembre, se llevó a cabo la ceremonia del Deportista del Año de El Espectador, uno de los eventos más importantes en Colombia porque reconoce a aquellos atletas que tuvieron un gran rendimiento a lo largo del año y que ya suma 65 ediciones.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Yenny Álvarez, deportista del año 2022, y un espinoso camino desde sus 11 años)

Para esta oportunidad no había muchas pistas de quiénes podían ser los ganadores, ya que Colombia destacó en varias disciplinas y por eso estaba reñida la votación, pero al final las medallas mundiales y los récords fueron los que inclinaron la balanza.

De hecho, el elegido como Deportista del Año fue el deportista de levantamiento de pesas Jeison López, quien tuvo una gran temporada al sumar medallas en el Mundial y en los Juegos Bolivarianos, consiguiendo además algunos récords en su carrera deportiva.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝐉 𝐄 𝐈 𝐒 𝐎 𝐍 😁 (@jeison_lopez99)

En segundo lugar quedó la deportista de salto largo Natalia Linares y en la tercera posición quedó la patinadora Gabriela Rueda. Además, algunos de los otros nominados en esta categoría eran:

Sebastián Muñoz, golfista. María Fernanda Timms, patinadora de velocidad. Juan Jacobo Mantilla, patinador de velocidad. Luis Díaz, futbolista. Mayra Ramírez, futbolista. Valeria Arboleda, boxeadora. Ángel Barajas, gimnasta artístico. Brayan Carreño, patinador artístico. Stefany Cuadrado, ciclista de pista.

Quiénes fueron los otros ganadores en el Deportista del Año

Por otro lado, también se premió a los deportistas juveniles, a la revelación, mejor para atleta, mejor equipo, mejor dirigente y más. Los ganadores de las otras categorías fueron:

Revelación del año: Isabella Bedoya (Natacion).

‘Gamer’ del año: Samuel Felipe Ruiz.

Juvenil del año: Tomás Restrepo, de golf, seguido por Kollin Castro y Sebastián Olivares, de pesas.

Entrenador del año: Luis Arrieta, de pesas.

Equipo del año: Selección Colombia de patinaje.

Deportista Paralímpico: la tenista Angélica Bernal , que llegó a la final de Wimbledon, seguida por Karen Palomeque y Francisco Sanclemente.

, que llegó a la final de Wimbledon, seguida por Karen Palomeque y Francisco Sanclemente. Dirigente del año: Ramón Jesurún.

(Ver también: Sara López, oriunda de Pereira, se convirtió en la Deportista del Año 2022)

Sobre este premio, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol dijo: “Ustedes saben que los dirigentes a veces tenemos una labor que puede ser agridulce, porque hay muchas críticas y otras veces elogios y uno los entiende. Es un premio muy institucionalista, el de mayor tradición, y por eso es un honor y me siento muy complacido, muy contento, porque de niño yo veía que entregaban esos premios y nunca pensé que lo pudiera ganar. Me siento muy contento y muy feliz”.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.