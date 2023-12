Por: Santiago Ávila

Kevin Santiago Quintero, un joven ciclista colombiano de 25 años, oriundo de Palmira, Valle del Cauca, fue elegido como el ‘Deportista del año 2023’ por El Espectador y Movistar, el pasado lunes 11 de diciembre, así como también por parte de los aficionados, pues fue galardonado con dos premios.

(Lea también: Los 16 colombianos que estarán en el ‘World tour 2024’; Nairo y Rigo llegan al ruedo)

Y es que no es para menos, Quintero tuvo un año de ensueño y, sin duda, uno de los mejores momentos lo vivió el pasado mes de agosto cuando se lució en el Mundial de ciclismo de pista y se coronó como el nuevo rey de keirin, disputado en Glasgow, Reino Unido.

A pesar de que este fue su primer título mundial, el vallecaucano ya venía demsotrando de lo que está hecho años atrás, siendo campeón en Juegos Panamericanos en 2021, en los Sudamericanos en 2018, entre otras competiciones.

Pulzo logró establecer una charla con Quintero Chavarro una vez consiguió el título a ‘Deportista del año 2023’, los premios más importantes del deporte en Colombia, que este año llegó a su edición número 63.

Sobre los dos premios, el ciclista afirmó: “Estoy muy contento, estos dos premios me llenan de mucho orgullo, me llenan la hoja de vida de algo muy positivo, primera vez que me nominan y venir a ganar es algo muy bonito; me motiva y me llena de orgullo a seguir trabajando para seguir asistiendo a este gran evento”.