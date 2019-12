green

Quintero, nacido en el municipio de Palmira, en el departamento del Valle del Cauca, se impuso al corredor local Matthew Glaetzer en la última recta del velódromo de Brisbane y logró su primer título mundial en una competencia organizado por la Unión Ciclística Internacional (UCI).

Gracias a este triunfo, el ciclista ‘cafetero’, de 21 años de edad, obtuvo puntos importantes que lo acercan cada vez más a lograr un cupo para los próximos Juegos Olímpicos, que se disputarán en el mes de agosto del 2020 en Tokio, Japón.

“Muchísimas gracias a todas las personas que nos apoyan porque sin ellos no sería posible esto. Son puntos muy importantes y cada vez me siento más adentro de la olimpiada. Eso me motiva a seguir trabajando”, manifestó Quintero en declaraciones recogidas por la Federación Colombiana de Ciclismo.

“Traemos un proceso demasiado importante con el profe Jhon Jaime González, estamos cerca de los juegos de Tokio, que es el sueño que posiblemente haremos realidad”, finalizó el pedalista colombiano.

Cabe señalar que el corredor vallecaucano logró tres medallas en los pasados Juegos Panamericanos de Lima, ya que ganó la presea dorada en el keirin, la plata en la velocidad por equipos y el bronce en la velocidad punta.

Acá, el video del triunfo de Kevin Quintero: