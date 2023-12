Ver de nuevo sonreír a Nairo Quintana en su reencuentro con sus colegas en el Movistar; escuchar hablar con firmeza a Egan Bernal sobre las grandes metas que se traza pese al accidente que sufrió en 2022 y tras el cual casi pierde la vida; saber que Daniel Martínez y Sergio Higuita superaron problemas físicos y serán compañeros de Primoz Roglic en el Bora-hansgrohe; o que Álvaro Hodeg recibió de nuevo el respaldo del UAE Emiratos genera optimismo de cara a la búsqueda de importantes resultados.

(Vea también: Oficial: Nairo Quintana confirmó que su primera carrera con el Movistar será en Colombia)

Si bien Rigoberto Urán entrará en su último año en el World Tour, luego de 19 temporadas batiéndose junto a lo más selecto del pelotón, también hay esperanza de que en un futuro cercano lleguen otros compatriotas a dejar huella como lo hizo él.

Por lo pronto, Juan Diego Quintero, reciente campeón del Tour del Porvenir, ya se entrena con el equipo de desarrollo del Israel Premier Tech y comparte con referentes como Chris Froome, cuatro veces campeón del Tour de Francia. Recuperar esa confianza de los poderosos conjuntos hacia las jóvenes promesas es vital para que tengan una sólida formación, como en su momento lo hicieron Fernando Gaviria y Hodeg en el Deceuninck-Quick Step.

(Vea también: Lance Armstrong confesó cómo ocultó su dopaje y engañó a más de 500 pruebas)

Hasta ahora ya están confirmados 16 colombianos en las escuadras más importantes del pedalismo, uno más que la reciente campaña. Cabe recordar que en 2020 y 2021 se contó con 22 y en 2022 con 20 (ver módulos de los representantes en 2024).

Si bien causa expectativa el regreso de Quintana a la élite mundial, pues lleva más de año y medio sin actuar en una carrera por etapas (desde el Tour-2022), por ahora hay entusiasmo por lo que pueda hacer el escalador.

(Vea también: Tour Colombia 2.1 contará con presencia de estrella internacional y hay muchos felices)

La ilusión de un grato regreso se sustenta en los trabajos de preparación que en cada jornada ejecuta, incluso simulando en su natal Boyacá las etapas de las grandes vueltas que disputaron sus oponentes.

También, en el apoyo con el que cuenta en su escuadra, que lo rescató luego de que otras le cerraran las puertas después de que la UCI lo descalificara del Tour de 2022 tras hallársele en su organismo tramadol, una sustancia que en su momento no era considerada dopante para los deportistas. Por lo pronto, ya se cerró esa oscura página para el corredor, el que más triunfos tiene en la historia del ciclismo nacional.

(Vea también: [Video] Joven casi provoca grave accidente por hacer piruetas cerca a tranvía de Medellín)

Luis Alfonso Cely, entrenador colombiano, manifiesta que si bien habrá una cerrada lucha por los grandes títulos entre equipos como Jumbo-Visma, Bora y UEA, también hay fe por lo que puedan hacer nuestros representantes.

Dice que a Nairo no le deben exigir tanto mientras adquiere su ritmo de competencia, y que sin duda, en la medida de lo posible, irá recuperando su nivel y, por qué no, regalando nuevas alegrías.

(Vea también: Nairo Quintana no lleva una semana con Movistar y ya habla, de nuevo, con acento español)

Por su parte, Eusebio Unzué, gerente general de Movistar Team, lanzó el siguiente aviso: “Nairo estaba en una situación injusta, el ciclismo no era justo con él. Ha cometido errores, eso es indiscutible, pero lleva un año sin poder correr. Con su experiencia puede aportar mucho al equipo. Seguramente estará allí en los días importantes”.

Rigoberto Urán también se pronunció, a través de Win Sports sobre Quintana: “Seguro tuvo días complicados. Es difícil cuando lo retiran a uno forzadamente, no poder competir y queriendo, teniendo el talento y las ganas para hacerlo. Entonces da felicidad volverlo a ver en el pelotón, hacía mucha falta porque este año los resultados fueron muy regulares para el ciclismo colombiano. Ojalá pueda retomar esa gran trayectoria a la que nos tenía acostumbrados”.

(Vea también: “Me da miedo”: ‘Supermán’ López, en ira por control antidopaje sorpresa en Disney)

Por lo pronto, y a un mes para que se inicie la siguiente temporada del ciclismo mundial con el Tour Down Under, del 16 al 21 de enero en Australia, a los corredores criollos se les ve entusiasmados en los entrenamientos que adelantan con sus equipos y en los que organizarán sus respectivos calendarios de competencia. Muchos iniciarán temporada en el Tour Colombia, entre el 6 y 11 de febrero en Boyacá y Cundinamarca. Un buen desafío para calentar piernas de cara a la fuerte batalla frente a los grandes en Europa.

Se viene el final de Rigo

Es el corredor colombiano más veterano en el ciclismo actual. El 26 de enero cumplirá 37 años. En 2024, como dijo recientemente, posiblemente deje de competir en el ciclismo europeo, al que llegó en 2006. Siempre, más allá de graves accidentes, se ha mantenido sólido ante la élite del pedalismo. El ganador de la medalla de plata de los Olímpicos de Londres 2012, fue subcampeón del Giro en 2013 y 2014, además segundo del Tour de Francia-2017. Compite para el equipo EF Education. Tiene 14 victorias profesionales, la última en Vuelta a España-2022.

(Vea también: Nairo Quintana, como en su primer día de colegio en regreso al Movistar: feliz y sonriente)

Chaves mantiene nivel

El bogotano Esteban Chaves cumplirá 34 años el 17 de enero próximo. A pesar de las lesiones que ha sufrido en su carrera, cada vez que vuelve al pelotón sorprende con su espíritu combativo. Es el vigente campeón nacional de ruta, título logrado en Bucaramanga. Por lo pronto, tras una dura temporada, en la que debió abandonar el Tour de Francia en la etapa 14 al quedar involucrado en una masiva caída, sigue firme en el elenco estadounidense EF Education, al que llegó en 2022.

Nairo, ante una oportunidad de oro en ciclismo

Quintana no solo es referente nacional, sino mundial. El 4 de febrero cumplirá 34 años. Está motivado por volver al Movistar luego de cuatro años, tras su partida, en 2019, al Arkéa Samsic, de Francia. Su último triunfo fue el 20 de febrero de 2022, en el Tour de los Alpes Marítimos. La última carrera en la que tomó la partida fue el Nacional de ruta en Bucaramanga, el 5 de febrero de 2023, en el que fue tercero. Suma 51 triunfos como profesional.

(Vea también: Nairo Quintana ya tiene fecha para su reencuentro con el Movistar; no serán días fáciles)

Iván Sosa, motivado

A sus 26 años de edad ya goza de gran experiencia ante lo más selecto del pelotón. El nacido en Pasca, Cundinamarca, cuenta con el total respaldo y confianza de los directivos del Movistar, elenco español al que llegó en 2022 procedente del Ineos. Se espera que en la alta montaña haga buena dupla con Nairo, con el que compartirá por primera vez. Sus últimos triunfos fueron en 2022, cuando ganó la Vuelta a Asturias y el Tour de Langkawi. Fue 49° en el Giro de Italia-2022.

(Vea también: Confirman el recorrido del Tour Colombia 2.1 y hay muchos dichosos; terminará en Bogotá)

Gaviria está fuerte

Fernando Gaviria no deja de sorprender con sus alcances como velocista. Si bien no cuenta con varios especialistas al sprint en el Movistar, elenco que casi siempre apuesta por los triunfos en la alta montaña, Gaviria se las ha arreglado para ser protagonista en cada embalaje que disputa. Así como Nairo, cuenta con 51 victorias en el ciclismo profesional, una cifra admirable que confirma que en Colombia no solo salen grandes escaladores. Este año ganó etapa en la Vuelta San Juan y el Tour de Romandía.

(Vea también: Egan Bernal se metería en problemas con Ineos por foto en su Instagram; la borró de una)

Éiner Rubio, con apoyo

A sus 26 años, es una de las mayores apuestas del Movistar para un futuro cercano. De gran recorrido en el pedalismo europeo desde juvenil, ya se codea con los grandes del ciclismo. Lo han llevado con calma, pues tienen plena confianza en sus capacidades como escalador. En la presente temporada ya impresionó al conquistar etapa en el UAE Tour y en el Giro de Italia, donde fue el cuarto mejor joven y 11° en la general, siendo el mejor ubicado de su equipo. Ya ha estado en tres rondas italianas y podría competir en la siguiente.

(Vea también: Nairo Quintana recibió especial detalle del ‘influencer’ que tuvo ‘gallo’ con la FCF)

Egan, con confianza

Al campeón del Tour de Francia-2019 y el Giro de Italia-2021 cada vez se le ve mejor tras el accidente que sufrió en 2022. Está tan recuperado que este año su equipo, Ineos Grenadiers, lo incluyó en la nómina de corredores que actuaron en el Tour galo y la Vuelta a España, carreras en las que hizo las veces de gregario y las cuales logró terminar. Dice que todos los días trabaja para volver a su mejor versión y que entre sus planes está conquistar una Vuelta a España.

(Vea también: “Mi motivación sigue intacta”: Egan Bernal, sobre volver a la élite del ciclismo)

Brandon está feliz

El cundinamarqués Brandon Rivera, quien es uno de los mejores amigos de Egan, con quien salió del ciclomontañismo, llegó al Ineos en 2000 y le acaban de renovar contrato hasta 2025. Tiene 27 años y ha logrado, gracias a su esfuerzo y entrega en la carretera, mantenerse en una de las escuadras más poderosas del ciclismo. Estuvo presente en 27 pruebas esta temporada, la mayoría de ellas en carreras de un día. Tiene un triunfo como profesional, y en el cuadro británico hace las veces de gregario.

(Vea también: Nairo Quintana adelantó cuándo debutaría con el Movistar y aficionados sueñan con verlo)

Buitrago ya es respetado

El bogotano Santiago Buitrago (24 años) es quizá el corredor colombiano más destacado del World Tour. Llegó al Bahrain-Victorious en 2020 y tiene contrato hasta 2026. Lo llevaron con calma en su proceso y ahora da batalla a quienes dominan este deporte. El escalador, por segundo año seguido, ganó etapa en el Giro de Italia, y terminó como el cuarto mejor joven de la última Vuelta a España, en la que además fue décimo en la clasificación general. Con él, gracias a su proyección, Colombia sueña con lograr importantes cosas en las pruebas de tres semanas del calendario.

(Vea también: A Egan Bernal le pusieron presión con la llegada de un campeón del mundo a Ineos)

Higuita, protagonista

Sergio Higuita ha logrado mantenerse firme, más allá de los problemas de salud que padeció esta campaña, en uno de los elencos más fuertes y exigentes de la élite del pedal como es el Bora–hansgrohe de Alemania. Esta temporada logró un triunfo de etapa en la Vuelta al País Vasco y fue tercero en la Vuelta a San Juan. En su equipo tiene la posibilidad de ser líder y con la experiencia que viene adquiriendo pinta, a sus 27 años, para grandes triunfos. Viene de ser 43° en la Vuelta a España.

El talentoso Martínez

Daniel Felipe Martínez es considerado uno de los mejores gregarios del ciclismo actual y también posee cualidades para liderar a su grupo cuando le dan la responsabilidad. Salió del Ineos Grenadiers y será compañero de Sergio Higuita y del esloveno Primoz Roglic en el Bora–hansgrohe. Este año fue segundo en el Campeonato Nacional de ruta y conquistó la Vuelta al Algarve. Sufrió varias caídas. Ya se entrena motivado para volver a estar adelante con los más fuertes de este deporte.

(Vea también: Nairo Quintana hace petición a los que desean su retorno a grandes competiciones)

Molano está consolidado

En el UAE Emirates, en el que compite una de las maravillas del pedalismo, el esloveno Tadej Pogacar, Juan Sebastián Molano también ha sabido ganarse el respeto como sprinter y en grandes carreras. Con su talento y convicción, el boyacense es otra de las joyas de este elenco, con el que tiene contrato hasta 2026 luego de arribar en 2019 procedente del desaparecido Team Manzana. En 2023, Molano volvió a causar sensación gracias a su conquista en el Gran Premio de Denain y a los triunfos de etapa en el UAE Tour, Vuelta a Burgos, Vuelta a España y Tour de Guangxi.

Hodeg, recuperado

La fortaleza mental y física de Álvaro Hodeg sorprende. Tras un accidente de tránsito en 2021 y ante el cual los médicos le decían que posiblemente no volvería a caminar, el corredor de 27 años de edad tuvo una recuperación asombrosa. En su retorno a competencias, después de casi año y medio, mostró nervios de acero al dar batalla a los más veloces del pelotón. Con 15 victorias como profesional, era incierto si seguiría en 2024 con el UEA, pero el equipo de los Emiratos le dio confianza para que siga recuperando su mejor forma y vuelva a la senda del triunfo.

(Vea también: Egan Bernal, de frente contra quienes critican el ciclismo colombiano: “Da mal genio”)

Hárold Tejada, sólido

Con bajo perfil, ya goza de gran respeto en el pelotón. Tiene la capacidad de trabajarles a sus líderes, pero también de atacar desde lejos e irse en fuga en búsqueda de victorias. Tiene 26 años y cumplirá su quinta temporada en el World Tour con el Astana luego de salir en 2019 del Team Medellín. Desde su arribo al escuadrón kazajo lo han tenido en cuenta para correr en las grandes vueltas (5), en las cuales siempre ha llegado a la meta final. La última en la que estuvo fue el Tour de Francia, finalizando 34°, siendo el mejor de su elenco.

Umba, el más joven

Santiago Umba viene sorprendiendo como juvenil gracias a su fortaleza y velocidad. Tiene 21 años y es natural de Arcabuco, Boyacá. En 2021, con el equipo Androni Giocattoli–Sidermec ganó etapa en el Tour de Alsacia y el Tour de Saboya. Muchos lo han llamado “el nuevo Egan”. Entre sus mejores resultados se destaca el undécimo lugar que logró en el Giro dell’Appennino, en Italia, este año, compitiendo ante corredores del World Tour. Esa y otras buenas actuaciones le sirvieron para ser fichado por la escuadra kazaja Astana.

(Vea también: Nairo Quintana recibió un inusual regalo y se emocionó porque no se lo esperaba)

Jesús D. Peña empieza a ganar reconocimiento

Tiene 23 años y continúa firme en el Team Jayco AlUla de Australia, al que llegó en 2022 procedente del Colombia Tierra de Atletas-GW Bicicletas. Tuvo buenas presentaciones este año, siendo tercero en la general y el mejor joven del Tour de Austria. También ganó etapa en el Tour de Eslovenia, fue subcampeón del Taiwan KOM Challenge y octavo del Gree-Tour of Guangxi. Peña ya goza de gran recorrido en el ciclismo del exterior, al representar a Colombia en importantes carreras desde que era juvenil, entre ellas el Tour de l’Avenir y el Giro de Italia sub-23.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.