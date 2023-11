Muy buenas noticias para el Ineos de Egan Bernal de cara a la temporada 2024. El noruego Tobias Foss (Lillehammer, 26 años), campeón del Mundo contrarreloj 2022 y procedente del Jumbo Visma, ha sido anunciado como nuevo fichaje del equipo británico a partir del 1 de enero de 2024.

Foss, profesional desde 2020 y con 4 victorias en su palmarés, ha firmado un contrato con Ineos de tres años, hasta finales de 2026.

En 2022, Foss obtuvo el mayor resultado de su carrera al lograr el título mundial de contrarreloj en Wollongong, Australia. Su palmarés también incluye una victoria en el Tour del Porvenir en 2019, 2 títulos de campeón nacional contrarreloj y vencedor en ruta en 2021.

”Cuando tenía 14 años y comencé a andar en bicicleta, Edvald Boasson Hagen y el Team Sky se convirtieron en mis ídolos y mi equipo favorito. Después de eso, Chris Froome, Bradley Wiggins y Geraint Thomas me inspiraron mientras soñaba con el Tour de Francia”, explicó.

Foss ha corrido al más alto nivel durante cuatro temporadas y se ha consolidado como uno de los mayores talentos del pelotón profesional.

”Me gustaría tener una temporada en la que pueda ser consistente con los mejores. No tengo objetivos específicos, pero quiero aprovechar mi oportunidad, contribuir a que el equipo obtenga buenos resultados e ir por una medalla en los Juegos Olímpicos”, dijo.

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) November 27, 2023