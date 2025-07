Juan Guillermo Cuadrado ha sido de los jugadores más regulares de los últimos años, pues aunque ha pasado por lesiones y demás, se ha mantenido en equipos muy fuertes de Italia y por eso es que su nivel no ha bajado tanto.

De hecho, su última temporada no fue del todo sencilla, ya que estuvo varios meses fuera de las canchas por un problema físico y por eso no contó con la regularidad esperada. Además, Gasperini salió del equipo y por eso mismo no iba a ser tenido en cuenta después.

Ahora está definiendo su futuro, pero algo tiene claro y es que todavía no quiere venir a este lado del mundo, sino jugar una o dos temporadas más en Europa.

Juan Guillermo Cuadrado entrenó con Atlético Nacional

Ahora, mientras define su próximo equipo, el colombiano está en el país cumpliendo con algunos compromisos comerciales y preparándose individualmente, pero este miércoles hubo sorpresa y revuelo precisamente porque estuvo entrenando con un equipo de su ciudad, pero no Independiente Medellín.

Tal como compartió la página Noticias de Verde, Cuadrado, que surgió en Independiente Medellín y es muy cercano al club, pidió permiso para entrenar con el equipo ‘Verdolaga’ con todo el grupo, tal como si fuera un jugador más.

Estos fueron algunos momentos del entrenamiento del jugador:

🚨 Juan Guillermo Cuadrado entrenó con Atlético Nacional. 📸: @NOTICIASDEVERDE pic.twitter.com/HaaSoPJoc3 — Cristian Camilo Ortiz Hoyos (@CamiloOrtiz_ok) July 30, 2025

Juan Guillermo Cuadrado presente en el entrenamiento de Atlético Nacional. Por el momento, solo se trata de un permiso para entrenarse con el plantel. ¿Se convertirá en opción? 📸 @mateomonsalve7 pic.twitter.com/QI9S8wOG0A — Daniel Botero Vélez (@BoteroVelezD) July 30, 2025

Lo llamativo de esto es que Cuadrado siempre ha sido muy cercano al equipo ‘Poderoso’, pues en vacaciones anteriores entrenaba con ese equipo, así que es muy curioso que haya elegido al rival de campo para su sesión de preparación.

Esto no tiene nada que ver con respecto a su futuro, pues en los planes de Cuadrado no está jugar en Colombia y en los de Nacional tampoco contratarlo, así que los aficionados no deben ilusionarse.

Dónde va a jugar Juan Guillermo Cuadrado

Según comentó el periodista Felipe Sierra, quien se ha enfocado en todo el tema de fichajes, la idea de Cuadrado es seguir en Europa, pues tiene ofertas de España e Italia y por eso lo más seguro es que siga su carrera, al menos por una temporada más, en el más alto nivel.

