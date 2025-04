El ‘panita’ sigue demostrando que no le gambetea a los negocios y ha expandido su carrera más allá del deporte con un nuevo emprendimiento en la industria de la moda. En alianza con Quest, una marca textil con más de 30 años de trayectoria, Cuadrado ha lanzado una colección exclusiva de zapatillas llamada ‘Family & Friends’, un tributo a su círculo más cercano y a sus raíces.

Según Forbes Colombia, este negocio proyecta cerrar el año con una facturación superior a los 8.000 millones de pesos y la venta de más de 25.000 unidades. Este nuevo proyecto surge después del éxito de ’95JC’, su primera línea de zapatillas, que logró vender más de 3.000 unidades en solo tres meses y superar los 1.000 millones de pesos en ingresos.

Panitas se vino la colección de los mejores sneakers pide los tuyos en este link https://t.co/pa6kqC0wzl @Cuadrado by QUEST 🔥💥💫 pic.twitter.com/uILJDzvvuT

Con ‘Family & Friends’, Cuadrado busca redefinir el concepto de lujo a través de la exclusividad y la conexión emocional con sus seguidores. La colección está limitada a solo 200 unidades, lo que refuerza su carácter único y especial.

“Conecté con Quest desde el primer momento. Al ser una marca colombiana, me gustó su estilo funcional y sin complicaciones. Esta alianza no es solo de imagen; es una colaboración en la que me siento realmente involucrado y con la que espero inspirar a muchos a seguir su camino siendo fieles a lo que son”, señaló el reconocido deportista.