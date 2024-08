Juan Guillermo Cuadrado es otro de los futbolistas colombianos que se encuentra como agente libre, a la espera de definir su futuro. Lo cierto es que en las últimas horas de este domingo 25 de agosto, las noticias que llegan del oriundo de Necoclí indican que ya tendría todo este tema resuelto y está presto para sumarse a su nuevo equipo.

Según información suministrada por el periodista experto en transferencias, Fabrizio Romano, quien dijo que James Rodríguez está por firmar en Rayo Vallecano, el experimentado jugador de nuestro país se unirá al Atalanta por un año.

En ese orden de ideas, Romano informó en su cuenta de ‘X’ lo siguiente: “Juan Cuadrado ha completado las pruebas médicas como nuevo jugador del Atalanta y se incorpora al club con un contrato de un año. Los documentos se firmarán el lunes, ya que el ex-extremo de la Juventus, Chelsea e Inter estaba disponible como agente libre”.

⚫️🔵🇨🇴 Juan Cuadrado has completed medical tests as new Atalanta player and he joins the club on one-year deal.

Documents to be signed on Monday, as former Juventus, Chelsea and Inter winger was available as free agent. pic.twitter.com/bu5DdQ1XXS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2024