La Copa América de James David Rodríguez Rubio lo puso en boca de todos, pues desde mitad de año estaba pendiendo de un hilo su continuidad en el Sao Paulo, situación que en las últimas semanas fue resuelta con su salida.

(Vea también: Cuánto costaría la camiseta de James Rodríguez, en caso de fichar por el Rayo Vallecano)

Los rumores fueron muchos, pues su nombre empezó a sonar en Italia, Argentina, Estados Unidos, Turquía y hasta en Colombia, con un fichaje que supuestamente daría un golpe en la mesa para el mercado nacional.

El caso del país ibérico tomó fuerza en la última semana, pues más allá del rumor del Atlético de Madrid, la opción del Rayo Vallecano fue una de las que más se impuso, teniendo en cuenta varios factores, incluso el paso de Radamel Falcao García por ese club.

Tal parece que su regreso a Madrid ya estaría listo, no al barrio de Chamartín, como lo hizo en 2014, sino a Vallecas, una zona con mucha historia y que tendría a un nuevo ídolo colombiano en su escuadra.

Así lo confirmó Fabrizio Romano, quien dijo que el cucuteño arribaría a los ‘rayistas’ con un contrato hasta 2025, luego de que se enviara una oferta oficial.

Lee También

🚨🇨🇴 James Rodriguez, on the verge of joining Rayo Vallecano as official bid has been sent today.

Contract until June 2025 plus option for one more season.

Almost there. 🤝🏻 @PSierraR pic.twitter.com/KkKwkXX0jB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2024