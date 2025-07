El fútbol colombiano vive un momento agridulce con la partida de Luis Díaz del Liverpool, donde brilló durante tres años y medio, para unirse al Bayern Múnich, en una transferencia que marca un nuevo capítulo en su carrera.

El extremo guajiro, conocido por su velocidad, regates y entrega, dejó un mensaje de despedida cargado de emoción que ha tocado el corazón de los hinchas de los ‘Reds’ y de sus seguidores.

En sus palabras, publicadas en sus redes sociales, Díaz expresó gratitud, nostalgia y un profundo cariño por el club, sus compañeros y la afición, dejando un legado imborrable en Anfield.

“Tres años y medio que atesoraré para siempre. Llegué con todos los sueños del mundo, y me voy orgulloso de todo lo que juntos logramos. He conocido gente increíble, colegas fabulosos, entrenadores que me ayudaron mucho, y extraordinarios fans. Liverpool es, de hecho, un equipo especial, y mantendré a todos en mi corazón”, escribió inicialmente.

Acto seguido, el guajiro se mostró orgulloso por todo lo que logró con el equipo inglés, y destacó la unión que hubo con sus compañeros.

“El ciclo termina aquí, y es tan gratificante mirar hacia atrás y darse cuenta de lo felices que éramos. No solo por los trofeos que ganamos, sino por la unión y amistad que lo hizo todo posible […]. Es bueno irse con la sensación de un deber cumplido y, sobre todo, dejar a un campeón”, agregó en su publicación.

Por último, dedicó un espacio a Diogo Jota, quien falleció en un accidente de tránsito en España. Para él, su partida representó un duro golpe.

“Hubiera sido el adiós perfecto si no hubiéramos perdido a uno de los nuestros de una manera tan trágica. Como dije, y repito, llevo a todos conmigo en mi corazón, pero a uno de ellos en particular: Diogo. Nunca lo olvidaré. Nunca lo olvidaremos. Gracias por todo”, concluyó Díaz.

Detalles del fichaje del Bayern: costo y nuevo salario de Luis Díaz

El traspaso de Luis Díaz al Bayern Múnich se concretó luego de intensas negociaciones entre los clubes. Según reportes, el acuerdo se cerró en una cifra de 75 millones de euros, una suma que representa una ganancia significativa para Liverpool, que había adquirido al colombiano desde el FC Porto en enero de 2022 por 49 millones de euros (incluyendo complementos).

La operación no fue sencilla, ya que Liverpool inicialmente rechazó ofertas menores, como una de 67.5 millones de euros, y valoraba a Díaz en más de 100 millones de euros debido a su importancia en el equipo y su rendimiento estelar en la temporada pasada, donde marcó 17 goles y fue pieza clave en la conquista de la Premier League.

La decisión de Díaz de dejar Liverpool también estuvo influenciada por la falta de acuerdo en la renovación de su contrato. El colombiano, cuyo contrato con los Reds expiraba en 2027, buscaba un aumento salarial que Liverpool no estaba dispuesto a igualar.

Según el diario alemán Bild, Bayern Múnich ofreció a Díaz un contrato de cuatro años hasta 2029, con un salario anual de 14 millones de euros, una cifra significativamente superior a lo que percibía en Inglaterra, donde ocupaba el puesto 16 en la escala salarial del club.

Este incremento económico, sumado al interés del Bayern por reforzar su plantilla después de la salida de Leroy Sané y la lesión de Jamal Musiala, hizo que Díaz optara por un nuevo desafío en la Bundesliga.

El traspaso no estuvo exento de críticas. Algunos analistas consideran que, a sus 28 años, Díaz podría estar cerca del pico de su carrera, y el desembolso del Bayern podría ser arriesgado a largo plazo, especialmente considerando que el club bávaro busca reestructurar su plantilla con jugadores más jóvenes.

Sin embargo, la calidad indiscutible de Díaz, su capacidad para desbordar por la banda izquierda y su efectividad goleadora lo convierten en una incorporación de peso para el Bayern, que busca recuperar su dominio en Alemania y competir en la Champions League.

