Este martes 29 de julio, Luis Díaz dio un paso crucial en su carrera al arribar a Alemania con el objetivo de completar su traspaso al Bayern Múnich, después de tres exitosas temporadas vistiendo la camiseta de Liverpool.

Según el reconocido periodista Fabrizio Romano, Díaz se hará los exámenes médicos y firmará un contrato que lo vinculará con el club bávaro hasta junio de 2029.

La llegada de Díaz a Múnich ha sido documentada en varios videos que circulan en redes sociales, y en ellos se aprecia la ilusión y la alegría del guajiro por unirse al equipo más grande de Alemania.

En uno de los clips se ve a Díaz saliendo de un área designada como “Vip Wing” (Ala VIP), acompañado por varias personas, incluyendo lo que parecen ser miembros de su equipo y personal del club.

Acá, el video en cuestión:

Luis Díaz has 𝐀𝐑𝐑𝐈𝐕𝐄𝐃 in Munich 🇩🇪 ahead of his move to Bayern 👀🛬

En las imágenes, Díaz aparece caminando con una maleta, vestido de manera casual con una camisa azul y pantalones oscuros, mientras un grupo de individuos, posiblemente fotógrafos y representantes, lo rodean.

Otro video mostró una nueva perspectiva y se observa al colombiano posando para unas fotografías, manteniendo una sonrisa que mostraría la emoción que tiene por fichar con el club bávaro.

Luis Diaz has landed in Germany ahead of completing his £65.5m move to Bayern Munich 🛬📍 pic.twitter.com/NzSAmZPrBB

El traspaso del colombiano se concreta después de un acuerdo valorado en aproximadamente 75 millones de euros, según informes de medios como BBC Sport. Este monto incluye variables y refleja el alto interés del club alemán en reforzar su plantilla con un jugador de las características del guajiro, conocido por su velocidad, gambeta y capacidad para desequilibrar defensas rivales.

Díaz, quien ha dejado una huella significativa en el Liverpool con 10 goles y 5 asistencias en la temporada 2024/2025, se convierte en una de las incorporaciones más destacadas del mercado de fichajes en verano.

La firma del contrato hasta 2029 no solo asegura una larga estancia de Díaz en el Bayern, sino que también subraya la confianza del club en su potencial para liderar el ataque junto a otras estrellas como Harry Kane y Jamal Musiala.

🚨🔴⚪️ Bayern and Liverpool have now counter-signed all formal documents for Luis Diaz deal, all sealed.

Luis completed his medical at Bayern today and signs a contract until June 2029. pic.twitter.com/ucKZqlbE0d

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2025