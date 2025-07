La posible salida de Daniel Ruiz, una de las figuras clave de Millonarios, encendió las alarmas entre los hinchas del cuadro ‘Embajador’, teniendo en cuenta que la Liga 2025-II está en marcha y el mercado de pases está cerca de finalizar.

Según información compartida por los periodistas Julián Capera y Pipe Sierra en sus cuentas de X, el CSKA de Moscú ha presentado una oferta formal por el volante creativo de 23 años, lo que podría marcar el inicio de una nueva etapa en la carrera del bogotano.

De acuerdo con Capera, la propuesta del club ruso consiste en un préstamo con un cargo económico elevado y una opción de compra, cuya respuesta se espera esta misma semana.

Por su parte, Sierra confirmó que Millonarios ya recibió la oferta y que Ruiz estaría dispuesto a considerar la posibilidad, siempre y cuando los clubes lleguen a un acuerdo.

A pesar de un paso breve y poco exitoso por el Santos de Brasil, en 2023, donde jugó 19 partidos sin registrar goles, Daniel Ruiz regresó a Millonarios para retomar su nivel, siendo clave en el ataque con 3 goles y 3 asistencias en 25 partidos durante el último semestre.

De hecho, el interés del CSKA no es el único. Medios rusos han reportado que clubes como el Zenit y el Lokomotiv de Moscú también han seguido al jugador, aunque el primero busca perfiles más consolidados y el segundo prioriza estadísticas más estables. Además, un club portugués, cuya identidad no ha sido revelada, también estaría en la puja por el talento colombiano.

CSKA monitor Daniel Ruiz Rivera

There is strong interest from Portugal

Millonarios want to earn €3-4m

The 23yo Colombian is liked by Zenit but they look for more prestigious players & was offered to Loko, who wanted someone with more stable statistics

(@Legalbet_ru) pic.twitter.com/bwKq2ctm6L

— RPL Sky (@RPLNews_eng) July 26, 2025