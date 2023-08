El inicio del segundo torneo para Millonarios no ha sido sencillo, pues después de quedar campeón de la Liga BetPlay 2023-1, se fueron varios jugadores y la falta de descanso es notoria, por lo que las lesiones se han hecho presentes.

En las primeras tres fechas del campeonato, el equipo ‘embajador’ suma dos empates y una derrota, pero lo más preocupante es que no ha podido anotar ni un solo gol. Sin embargo, al contrario de lo que pasa en la liga local, ha jugado dos amistosos en medio del campeonato, contra Crystal Palace de Inglaterra y el Real Zaragoza de España, y ahí sí ha conseguido las dos victorias, anotando 4 goles y recibiendo apenas 2.

No obstante, los hinchas no están muy felices con el rendimiento del equipo y, peor aún, con la falta de contrataciones para el segundo semestre, teniendo en cuenta que se fueron Óscar Cortés, Israel Alba y Luis Carlos Ruíz, pero, hasta ahora, no ha llegado ningún refuerzo.

Ahora, esta situación podría cambiar en los próximos días, ya que el atacante bogotano Daniel Ruíz, quien estaba a préstamo en Santos de Brasil, ya habría rescindido su contrato porque el técnico no lo iba a utilizar y todo indica que regresará a la institución en los próximos días.

Así lo confirmó el mismo jugador con un comunicado en sus redes sociales en el que le agradeció a los compañeros y a la afición por lo que vivió en los meses allí.

Hay que aclarar que tanto Millonarios como el jugador y su entorno quieren que siga en el exterior, por lo que igual le están buscando un nuevo equipo al que pueda ir durante los próximos meses, pero si no se consigue, la prioridad de Ruíz, por lo menos para jugar en Colombia, es quedarse en Bogotá a cumplir el contrato que tiene.

Ahora, cabe aclarar que Millonarios tiene hasta las 6 de la tarde de este viernes 4 de agosto para inscribirlo y si lo logra, el jugador firmaría un nuevo contrato hasta 2026.

Cómo le fue a Daniel Ruíz en Santos

El préstamo de Daniel Ruíz de Millonarios a Santos era por todo 2023, pero al ver el bajo rendimiento y que el técnico simplemente no lo tenía dentro de sus planes, se adelantó la terminación del vínculo para que el futbolista de 22 años no perdiera ritmo de competencia y pudiera volver al país, recordando que tiene contrato activo con el equipo bogotano.

En Brasil disputó apenas 19 partidos y no anotó ningún gol, pero más allá de los números, le costó adaptarse a la velocidad y al estilo de juego brasileño, por lo que nunca pudo afianzarse en el 11 titular.